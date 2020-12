Znate Lajku, Strelku i Belku: Ovo je jedina mačka koja je otišla u svemir

Pre Feliset, Francuska je do tada u svemir slala samo pacove. Nakon što su istraživači iz Centra za sprovođenje nauka i medicine (CERMA) regrutovali 14 mačaka u strog program obuke, Feliset - nekadašnja lutalica - dobila je "zlatnu kartu". Tog oktobra, Feliset - nazvana C341 - lansirana je iz baze u pustinji Sahara, dostigavši visinu od oko 100 milja iznad Zemlje.

Putovanje je bilo kratko, samo 15 minuta, ali sve vreme, naučnici su pomno pratili macu, nadgledajući njeno disanje i puls kroz niz elektroda ugrađenih u njeno telo. Na kraju se kapsula u kojoj se nalazila Feliset odvojila od rakete i pomoću padobrana se bezbedno spustila na zemlju. Nekoliko meseci nakon povratka maca je bila eutanazirana kako bi naučni tim mogao da ispita njen mozak, navodi Petmagazine.

Uprkos naučnom doprinosu, Feliset je uglavnom izbrisana iz istorije, objavio je Space.com još 2017. godine. Ali to će se možda promeniti.

Gotovo šest decenija nakon putovanja, Feliset je ovekovečena u bronzi, te je njen kip visok pet stopa, koji je dizajnirao vajar Gil Parker, premijerno prikazan 18. decembra 2019. godine, kao deo proslave 25. godišnjice programa Master of Space Studies Međunarodnog univerziteta u Strazburu u Francuskoj.

