STRES je najčešći okidač za prekomereno lučenje KISELINE! Evo kako da pomognete sebi

Muči me kiselina, peče me želudac posle jela, kiselina mi se popela u grlo… Ovaj problem se sve češće spominje, a evo zašto on nastaje.

Jedan od faktora koji značajno utiče na želudačnu kiselinu i stvaranje iste je stres. Potražite potvrdu ove činjenicu u sopstvenom iskustvu: sigurno ste nekada doživeli da imate problem sa stomakom, želucem, gorušicom i slično, baš u vreme kada ste proživljavali neki stresan period u životu ili bili pod nekom vrstom pritiska.

Tokom stresnih situacija, između ostalog, dolazi do smanjenog dotoka krvi u želudac, što može dovesti do ozbiljnih gastrointestinalnih problema. Praktično, želudac ne može da svari stres jer blokira stvaranje želudačne kiseline, pa samim tim želudac nije u mogućnosti normalno da funkcioniše.Isto tako, stres može biti uzrok i prekomernog lučenja želudačne kiseline što takođe dovodi do mnogih problema.

Šta je višak želudačne kiseline i kako nastaje

Kada telo proizvodi više želudačne kiseline nego što je potrebno to može dovesti do blagih, ali i težih zdravstvenih problema.

Postoji dosta faktora koji utiču na povećanje želudačne kiseline a najčešći su:

Izbor namirnica – ako u vašoj ishrani preovladava začinjena, ljuta i masna hrana, kao i hrana bogata vlaknima može doći do prekomerne proizvodnje želudačne kiseline.

Neredovna ishrana i previše dug vremenski razmak između dva obroka, utiču na prekomernu proizvodnju želudačne kiseline.

Alkohol, mleko, pića sa kofeinom, cigarete – iritiraju i stimulišu želudac da proizvodi višak želudačne kiseline.

Bakterijske infekcije – često utiču na brzo i veliko povećanje proizvodnje želudačne kiseline. A najčešće bakterija Helikobakter pilori odgovorna za ovo.

Višak želudačne kiseline i mleko – mit koji je pao

Dugo godina se za višak kiseline u želucu (koji ne mora to i da bude – videćete dalje u tekstu) preporučivalo mleko kao namirnica koja „neutrališe“ kiselinu. Međutim, istraživanja su pokazala da je u pitanju velika zabluda. Posle početnog olakšanja, posle nekih 20 do 30 minuta, mleko daje suprotni efekat jer u želucu formira svojevrsnu loptu u kojoj ima proteina (kazein) i za koju treba još kiseline… I tako u krug…

Lečenjem alternativnim metodama

Ukoliko se ustanovi da nemate ozbiljnih problema i da nema potrebe za terapijom medikamentima, uvek se možete okrenuti prirodnom načinu rešavanja problema manjka ili viška želudačne kiseline.

Jabukovo sirće – za povećanje kiseline

Pre svakog obroka uzmite 1 do 2 kašičice jabukovog sirćeta pomešanog sa malo vode. Vrlo je bitno da sirće bude organskog porekla, sirovo i fermentisano. Zašto baš jabukovo sirće? Zato što ima veoma nizak pH i kiselo je, pa zbog toga imitira same želudačne sokove.

Rasol

Pored toga što je rasol odličan u borbi protiv mamurluka, on takođe ima odličnu sposobnost da poveća nizak nivo želudačne kiseline, ali i da snizi previsok nivo ove kiseline. Najbolje bi bilo da redovno konzumirate 1 do 2 kašike rasola, na isti način kao i jabukovo sirće.

Đumbir

Za smirenje želuca, odličan je čaj od đumbira. Lako se priprema: kolutić svežeg korena đumbira iseckati na sitno, preliti vodom i kuvati dva minuta.

Želudačna kiselina a i želudac vole – gorko!

Gorke biljke poput pelena, žalfije, hajdučke trave – poboljšavaju stvaranje kvalitetne želudačne kiseline. Zato, ukoliko imate problema sa manjkom, mudro je u svakodnevnu rutinu uvesti pijenje čaja od spomenutih biljaka. Priprema (ukoliko nije drugačije navedeno na pakovanju) je jednostavna: Kašičicu biljnog čaja prelijete sa dva decilitra ključale vode, ostavite pet-deset minuta (što duže stoji – postaje gorči), procedite i pijuckate sat vremena pre obroka. I ne, ne dodaje se med, šećer ili veštački zaslađivač.

Soda bikarbona

Stavite kašikicu sode bikarbone u čašu vode i rastopite. Popite sve od jednom. To će vam doneti trenutno olakšanje.

