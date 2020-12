Ishrana tokom PRAZNIKA: Probajte sve sa trpeze, a zadržite liniju

Prilikom sedanja za prazničnu trpezu trebalo bi se setiti da preobilni obroci dovode do nepotrebnog preopterećenja želuca i celog organizma.

Zimi najčešće dolazi do povećanja telesne težine, javljaju se respiratorne infekcije a usled suženog izbora svežih namirnica može doći i do deficita određenih hranljivih materija. I nelagodnosti različitog stepena kod hroničnih bolesnika mogu dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema.

Stručnjaci upozoravaju da nagli prelazak sa nemasne na masnu hranu, kao i povećan unos mogu izazvati ozbiljne zdravstvene tegobe. Svake godine u vreme novogodišnjih i božićnih praznika najveći broj intervencija dežurnih zdravstvenih službi je upravo zbog neumerenog konzumiranja hrane i pića.

Osnovna preporuka pravilne ishrane u vreme predstojećih praznika je jedino – umerenost. Preobilni obroci kod hroničnih bolesnika mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme. Masna hrana provocira tegobe probavnog sistema, žučne kese, a slana hrana visok krvni pritisak koji dalje prourokuje veoma ozbiljne komplikacije.

Pored umerenosti ne bi trebalo zaboraviti ni ostale savete koji se odnose na pravilnu ishranu, a to su raznovrsnost, mešovita hrana uz dovoljno voća i povrća.

Zimski period karakteriše veliki broj slava i proslava gde se konzumiraju veće količine hrane i alkoholnih pića. Organizam se opterećuje velikom količinom masti životinjskog porekla i prostim ugljenim hidratima u vidu raznih vrsta kolača i torti, a sve se to odvija u večernjim satima, što još više pogoršava situaciju.

Vodite računa o količini. Veći deo tanjira ispunite svežom salatom a preostali deo ostalim namirnicama. Izbegavati tzv. kalorijske bombe kao što je ruska salata, gibanice, masna mesa. Obratiti pažnju na količinu alkohola. Na primer, preporuka za žene je jedan decilitar crnog vina a dva za muškarce.

Jesti polako, svesno, jer se za vreme razgovora najčešće ne obraća pažnja na količinu hrane koja se pojede. Izbegavati torte već se radije opredeliti za tzv. sitne kolače i zadržati se na 1-2 kolača.

Nepravilno sproveden post može biti uzrok taloženja kilograma. Usled izbacivanja namirnica životinjskog porekla može se javiti povećan osećaj gladi, pa se uzimaju namirnice bogate ugljenim hidratima i biljnim mastima.

Praktikovati izbalansiranu ishranu bogatu proteinima biljnog porekla kao što su soja i ostale mahunarke, integralne žitarice, dovoljno svežeg voća i povrća.