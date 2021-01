Zimogrožljivi ste? Iza te činjenice može da se krije OZBILJNO oboljenje!

Zimi je uobičajeno da se dobro utoplimo i obmotamo omiljenim ćebetom

Za neke ljude hladnoća zapravo nikada ne prolazi, a svi imamo jednog prijatelja ili člana porodice koji se uvek oseća pomalo promrzlo - čak i u jeku leta.

Prosečna normalna telesna temperatura je 36,6°C, ali to može varirati i do 0,5°C od osobe do osobe. Kako dan odmiče, temperatura će vam se prirodno menjati - vrhunac će biti oko 18:00, a zatim opada u ranim jutarnjim satima. Profesor i direktor Centra kliničku anatomiju na Univerzitetu Lankaster, Adam Tejlor, kaže da različiti delovi našeg tela imaju različite temperature.

Objasnio je da je rektum - deo debelog creva - najtopliji deo tela na oko 37°C, a zatim ga prate uši, urin, i usta. Iznenađujuće je da je pazuh najhladniji deo tela koji se obično meri na 35,9°C.

Profesor Tejlor je rekao da postoje četiri razloga zbog kojih vam je uvek hladno.

1. Ozbiljno zdravstveno stanje

Neke bolesti i stanja povezana su sa smanjenom tolerancijom ili povećanim osećajem hladnoće. Rejnauova bolest je stanje koje uzrokuje da se neka područja tela ohlade kao odgovor na niske temperature ili stres. Ovo može naročito uticati na prste na rukama i nogama - ali takođe može uticati na nos, uši i bradavice.

- Tipično je da celo telo nije hladno, ali težina pogođenih područja može biti čak neverovatno bolna. To je uzrokovano brzim sužavanjem malih krvnih sudova u ovim oblastima - rekao je dr Tejlor.

2. Hormonska pitanja

Hormoni koji učestvuju u menstrualnom ciklusu mogu uticati na telesnu temperaturu žene. Profesor Tejlor kaže da su pre ovulacije temperature u proseku 35,9°C, a zatim dostižu 36,7°C nekoliko dana posle.

- Brojni polni hormoni stupaju u interakciju sa sistemom koji reguliše našu temperaturu. Na primer, estrogen povećava vazodilataciju, širenje krvnih sudova, što pomaže u smanjenju telesne temperature, dok progesteron obično uzrokuje toplije telesne temperature - izjavio je.

3. Krvni sudovi

Profesor Tejlor je rekao da uslovi koji sužavaju krvne sudove mogu biti razlog zbog čega vam je uvek hladno. Rekao je da je arterioskleroza - koja je rezultat nakupljanja plaka, jedan od uzroka osećaja hladnoće.

- Postoje različite vrste ovog stanja, ali ono koje najčešće uzrokuje osećaj hladnoće je bolest perifernih arterija, gde su sužene arterije koje dovode krv u udove. Krv održava tkiva naših udova pružajući im hranljive materije koje im omogućavaju da nastave da funkcionišu i generišu toplotu - zbog čega ljudi sa tim stanjem mogu stalno biti hladni.

4. Anatomija

Da bi se zagrejali, muškarci i žene moraju stvoriti različite količine telesne toplote. Generalno, muškarci imaju veću stopu odmora (bazalni metabolizam u mirovanju) zbog velike mišićne mase - to znači da muškarci prirodno stvaraju veće količine toplote da bi se zagrejali.

Profesor Tejlor rekao je da se slojevi masti takođe različito raspoređuju kod muškaraca i žena.

- Žene imaju gotovo dvostruko deblji sloj masti ispod kože na rukama i nogama, tako da je toploti bilo kog mišića u pozadini teže - i treba više vremena - da dođe do temperaturnih receptora u koži, zbog čega se neke žene mogu češće žaliti da im je hladnije.

Autor: Pink.rs