"NAJLEPŠI JE ŽIVOT U SRBIJI!" Miloš Milošević je stomatolog koji je rešio da svoje znanje proda Nemcima, ali da posao nastavi u RODNOJ ZEMLJI (VIDEO)

Dr Milošević odlazi u inostranstvo, tamo operiše, nakon čega se vraća u svoju zemlju.

Samo jednim klikom na pretrazivaču, pojavi se na stotine oglasa za posao lekara i medicinskog osoblja u inostranstvu. Oni koji se odluče da sreću i karijeru potraže van granica svoje zemlje koja ih je školovala, moraju da se odreknu mnogo toga.

A da li je taj ulog bas toliko vredan cilja? Jedan potpuno suprotan primer je stomatolog Miloš Milošević. On je rešio da svoje znanje proda Nemcima, ali da porodičnu tradiciju razvijanja stomatologije nastavi u rodnoj zemlji.

- Najlepši je život u Srbiji! Ja sam imao poziv 2014. da dođem, i potpuno pređem da radim u Nemačkoj. Međutim, odlučio sam se za to da se ipak usavršavam i upravo ono za šta sam se odlučio je tehnika specijalne ugradnje implantata, “All on four”. Zigomatični implantati su me i doveli do ovde – kaže Milošević za emisiju "Infoklinika" koja se emituje svake nedelje od 11 do 17 sati, na kanalu Pink 3.

Metoda ugradnje implantata u jabučnu kost lica spada u red teških i retkih intervencija.

- Zgomatični implantati su generalno najviši stadijum implantologije. To su praktično nerešivi slučajevi i onda zadnja opcija postaju ti zigomatični implantati, kako ne bi ostali sa protezama već dobijaju fiksne radove. Takođe isto, kao i sa “All on four” metodom, nije potrebno prolaziti sve one procedure ugradnje kosti, dugotrajna čekanja – rekao je stomatolog.

Mladi medicinari za građenje karijere u Srbiji navode da su potrebni poboljšanje statusa lekara, ulaganje u infrastrukturu i medicinsku opremu, što posledično vodi do boljih uslova rada. Povećanje zarada, gradnja novih kliničkih centara u koje država ulaže sve više sredstava iz godine u godinu, kao i odgovorna zdravstvena politika, trebalo bi da bele mantile zadrže tamo gde su i sticali znanja, u Srbiji.

