DR GRUJIČIĆ OTKRIVA KAKO DA SE PONAŠAJU ONKOLOŠKI PACIJENTI TOKOM PANDEMIJE! Evo šta prvo treba da urade!

Prof. dr Danica Grujičić, direktorka Instuta za onkologiju i radiologiju Srbije, govorla je o tome kako bi onkološki pacijenti, ali i svi ostali, trebalo da se ponašaju u vreme pandemije...

- Svi koji osećaju bilo kakve simptome treba odmah da pomisle da je možda reč o kovidu i da se tako ponašaju - da odu kod lekra opšte prakse i da provedu dve nedelje u krevetu, dakle redukuju fizičku aktivnost bez obzira na to da li je u pitanju lakši oblik. Ovo naročito važi za sve one koji imaju neki od faktora rizika kao što su problemi sa proširenim venama, slučaj tromboembolije u porodici, nedavnu operaciju karlice ili ginekološku operaciju - posavetovala je prof. dr Danica Grujičić i osvrnula se na svoje iskustvo sa koronom kada je osim strogog mirovanja u trajanju od dve sedmice, za povišenu temperaturu par dana pila diklofenak, uzimala vitamine C i D, kao i mnogo tečnosti, supice iz kesice, ali i slaninu.

Doktorka je takođe apelovala da svi budemo disciplinovani i izbegavamo okupljanja, naročito u tržnim cetrima, svojevrsnim "kutijama bez prirodnog vazduha i ventilacije":

- Dobro je što u trećem talasu veći broj ljudi ima lakšu kliničku sliku, a loše to što onima koji imaju tešku ide mnogo gore. Iznenađuje i upornost virusa, njegovo trajanje, kao i to što za razliku od gripa, izaziva sistemsku reakciju i napada mišiće, bubrege, pluća, centralni nervni sistem...

Korona i onkološki bolesnici

Osvrćući se na onkološke bolesnike u vreme pandemije i epidemiju malignih bolesti, posebno debelog creva, pluća i dojke, doktorka je naglasila da se "nikada ovoliko pacijenata u terminalnoj fazi nije nije javljalo na lečenje"

- Onkološki pacijenti, ali i drugi, kardio i hronični bolesnici, pokazaće se kao najveće žrtve kovida. Sada je najveći problem dijagnostika, ljudi se plaše od odu kod lekara i čekaju sve dok ne bude prekasno. Dakle, ako primetite krv u stolici ili u urinu, promne na dojci, otekline na vratu, izraštaj na koži, bilo šta simnjivo, pa čak i dugotrajni umor ili se prosto ne osećate dobro, treba da se javite lakaru i uradite analizu krvi - poručuje dr Grujičić.