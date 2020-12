Uradite ove TRI stvari, kako biste svoju vezu izvukli iz KOLOTEČINE

Da li je vaša veza tokom zime upala u kolotečinu? Došlo je veme da se probudite iz zimskog sna i uvedete neke pozitivne promene.

Evo nekih predloga, kako da svoju vezu ponovo dovedete u red, ako ste zapali u kolotečinu:

Pređite preko nekih stvari

Možda je nakon dugih, bezuspešnih pregovora o nekim sitničavim, iritantnim navikama vašeg momka, krajnje vreme da se sa njima pomirite i pređete preko toga. Ukoliko to jednostavno prevaziđete, oboje ćete se osećati opuštenije, a možda ga taj vaš kompromis i navede da promeni te navike.

Otklonite smetnje

Ponekad ste umorni i jednostavno volite da sedite ispred TV-a ili da prelistavate svoj instagram, ali to nije nešto što je dobro za vašu vazu. Trebalo bi da u dogovoru s partnerom svedete vreme koje provodite uz tehnologiju na minimum, a ostatak dana je vreme za vas. Ispunite ga zajedničkim aktivnostima i uživajte jedno u drugome.

Ne širite negativnost

Pod stresom ste na poslu, u PMS-u ste, nervozne ste i tu energiju širite na druge, ali nema potrebe da svoje partnere obasipate negativnom energijom. Iako je jednostavnije podeliti sa nekim šta vas muči, nekad je bolje da to zadržite za sebe i opustite se. Ukoliko se stalno žalite, u vašem domu će se proširiti napetost i negativnu energiju, a kada ste posle napornog dana sa partnerom, on želi da uživa u vašem osmehu i zato mu to priredite!

Autor: Pink.rs