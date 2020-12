Ovih 5 činjenica su JASAN znak da je vašoj VEZI došao kraj!

Kada se zaljubite u nekoga, poslednje o čemu ćete razmišljati je kada će zaljubljenost prestati. Nažalost, to ne znači da do toga možda neće doći. Iako kod svakoga do ovoga dolazi drugačije, i to je jedan proces koji vam menja život, isto kao i vreme u kojem se zaljubljujete u nekoga.