Pitali smo ORL specijalistu: Koliko je važna prohodnost gornjih disajnih puteva?

Saznajte kako da sprečite upalu nosne sluznice i gornje disajne puteve učinite prohodnim.

Sa Doc. dr Ljiljanom Čvorović, specijalistom ORL, razgovarali smo zbog čega je važno reagovati pravovremeno, kako bi se sprečila upala sluznice i učinili gornje disajne puteve prohodnim.

Kada ne možete da dišete kroz nos, vi refleksno počinjete da dišete na usta, što može biti loše za vaše grlo. Nije fiziološki dugo disati na usta i to može imati posledice i na donje disajne puteve, a postoji mogućnost da se javi i infekcija u ovoj regiji. Gubi se osećaj za mirise, ali i ukuse. Anatomija gornjih i donjih disajnih organa je takva da su svi kanali međusobno povezani, tako da možemo govoriti o ujedinjenom disajnom putu. Kada dođe do upale sluznice nosa, može doći i do suzenja očiju, upala ušiju i sinusa, kao i upale bronhija i pluća. Takođe, maske za lice, stvaraju zavisnosti i isušuju sluzokožu nosa, zato je neophodno stalno vlažiti nosnu sluznicu fiziološkim rastvorima.

Virusne i bakterijske infekcije respiratornih puteva uglavnom se prenose kontaktom sa osobe na osobu, tako da je važno svakodnevno pranje ruku, naročito posle brisanja nosa ili kijanja, kao i često provetravanje prostorija. Značajna je i higijena nosa koja se postiže redovnim ispiranjem nosne šupljine propolisom i N-acetilcisteinom u slanim rastvorima, jer se na taj način pospešuje čišćenje, antiinflamatorni i antimikrobni efekat uz lokalni imunitet sluzokože nosa. Za zdrave sinuse, uši, grlo i donje disajne puteve, neophodan je prohodan i zdrav nos.

U tu svrhu se u svakodnevnoj higijeni odraslih i dece, preporučuje primena fizioloških rastvora za nos.

Primena izotoničnog ili hipertoničnog PropoMucil® PHYSIO rastvora doprinosi poboljšavanju mukocilijarnog transporta i fiziološke sekrecije u nosu, i smanjenja suvoće sluznice nosa i stvaranja krastica. PropoMucil® PHYSIO sa propolisom i N-acetilcistein uz dodatak etarskih ulja nane i eukalitpusa pruža višestruku zaštitu. On pomaže eliminaciju bakterija i virusa, čisti nos, pomaže sprečavanju ulaska virusa u disajne puteve, regeneriše i vlaži sluznicu nosa, smanjuje otok sluzokože nosa, olakšava tegobe i poboljšava prohodnost i disanje.

Izotonični rastvori se dominantno preporučuju za održavanje redovne svakodnevne nege i pomažu u sprečavanju virusnih i bakterijskih infekcija kod dece i odraslih. Upotreba hipertoničnog rastvora se preporučuje ukoliko pacijent ima razvijene simptome akutnog, hroničnog ili alergijskog zapaljenja nosa i sinusa.

PropoMucil® Physio rastvor čisti, vlaži i regeneriše nosnu sluznicu, smanjuje otok, pomaže eliminaciju virusa i baterija i time olakšava tegobe!

Da vašoj deci i vama svaki dan bude zdrav uz Propomucil® physio!

