Ovo ostrvo NIKO nije posetio poslednje 72 godine, a postoje svedočanstva da je u pitanju RAJ NA ZEMLJI

U želji da kontroliše južni Atlantik i Tihi okean, britanska mornarica zadužila je Admirala Bajrona da naseli ostrva koja se nalazi između Južne Amerike i Australije, na kojem bi se brodovi mogli opremiti kako bi pronašli alternativnu rutu do Istočne Indije. Kad se konačno vratio u Englesku, postavio je rekord, plovio je dalje od svih do tada, i to je trajalo dve godine.