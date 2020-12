Čitajte pažljivo: Ovo su vitamini koji čuvaju srce i krvne sudove!

Saznajte da li unosite dovoljno vitamina važnih za zdravlje srca i krvnih sudova.

Da li ste znali da na svakih sat vremena od kardiovaskularnih bolesti u Srbiji umre šest ljudi? To je preko 50.000 ljudi za godinu dana. Kardiovaskularne bolesti su najčešći uzrok smrtnosti u Srbiji. Postavlja se pitanje na koji način možemo da sačuvamo svoje zdravlje?

Da bi srce pravilno radilo, neophodno je da krvni sudovi koji ga snabdevaju kiseonikom i ostalim elementima, budu očuvani i prohodni. Taloženje naslaga na zidovima krvnih sudova i zgrušavanje krvi faktori su rizika ozbiljnih kardiovaskularnih tegoba.

Kako nastaje oštećenje krvnog suda?

Brojne studije su pokazale da nedostatak vitamina B i folne kiseline dovodi do povećanja homocisteina u krvi. On oštećuje zidove krvnih sudova i dovodi do zapaljenja. Homocistein podstiče i taloženje lošeg holesterola na oštećenom krvnom sudu. Sve to dovodi do začepljenja krvnih sudova, što izaziva srčani ili moždani udar.

Da li ishranom unosimo dovoljno vitamina koji su korisni za srce i krvne sudove?

Kada govorimo o dragocenoj folnoj kiselini, iako je unesemo kroz hranu, da bi bila korisna za naše srce, mora preći u drugačiji (aktivan) oblik. Istraživanja su pokazala da više od polovine ljudi u Srbiji ima nasleđenu genetsku grešku i nije u mogućnosti da unetu folnu kiselinu prevede u njen aktivan oblik. To može uzrokovati povišen nivo homocisteina, te oštećenje krvnih sudova i srčane tegobe.

Šta je preporuka i rešenje?

Studije su potvrdile da vitamini B grupe i folna kiselina (njen aktivan oblik – folat) pomažu da se smanji nivo homocisteina i prevenira začepljenje krvih sudova. Poznato je i da primena acetilsalicilne kiseline utiče na prevenciju zgrušavanja krvi.

Svi koji uzimaju preparate acetilsalicilne kiseline treba da znaju da on pored pozitivnog uticaja na sprečavanje zgrušavanja krvi utiče i na pojačano izlučivanje folne kiseline iz organizma. Zato je preporučljivo da se uvek uz Aspirin dodaje i preparat sa aktivnim oblikom folne kiseline. Takođe treba znati da 1/3 osoba koje uzimaju Aspirin (acetilsalicilnu kiselinu) ne reaguje na njen efekat protiv zgrušavanja krvi.

Zbog svega navedenog, preporučuje se uzimanje preparata koji sadrži aktivan oblik folne kiseline i vitamine B grupe. Ovakav način dopune ishrane je bezbedan i efikasan.

Preparati koji sadrže aktivan oblik folne kiseline i vitamine B grupe mogu da pomognu da se smanji nivo homocisteina, sačuva i potpomogne dobro dejstvo Aspirina (ako ga uzimaju istovremeno) i tako sačuva zdravlje i prohodnost krvnih sudova.

Čuvajte svoje srce!

Autor: Pink.rs