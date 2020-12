Nije se desila ljubav na prvi pogled? Ovo su TRIKOVI kako da POLUDI za vama postepeno

Tek mali broj ljudi "padne" na nekoga na prvi pogled, što znači da se u partnera postepeno zaljubljujemo. Ove tehnike mogu da vam pomognu da osvojite nekoga!

Ne postoji magični napitak koji će navesti nekoga da se zaljubi u vas, mada neki saveti mogu da pomognu. Evo šta kažu eksperti (a nema veze sa savetima "skrati suknju", "izbaci grudi"...).

Budite pristupačni (na početku)

Što više komunicirate sa nekim, to su veće šanse da ćete se toj osobi dopasti, kaže Dejvid Liberman, specijalizovan za proučavanje ljudskog ponašanja. Dakle, ne pokušavajte da glumite nedodirljivog ili nedodirljivu, ako ne želite da ljudi misle da ste arogantni i hladni. Umesto toga, potrudite se da što više vremena provodite sa osobom koja vam se dopada, dok je ne pridobijete... a onda postanite malo manje "dostupni".

Ne budite uvek tu na dohvat ruke

Kada ste dovoljno upoznali osobu, potrudili se da stekne lepo mišljenje o vama, počnite malo ređe da se viđate. Naime, dokazano je da ljudi više cene i više žele nešto što im nije tako lako dostupno. Kad malo razmislite, ima logike - i marketinški trik "ograničene zalihe" navede nas da što pre kupimo nešto što nam možda baš i ne treba. Isto je sa ljudima, kažu stručnjaci.

Pustite ih da urade nešto za vas

Kada poklonite nekome nešto ili za tu posebnu osobu uradite nešto lepo, osećate se lepo, zadovoljni ste sobom jer ste nekoga usrećili. Međutim, kada to uradimo, često u sebi tu osobu idealizujemo "pravdajući" se time da je divan/na i da to zaslužuje, pa nam se onda ta osoba još više sviđa.

Zato stručnjaci savetuju da pustite tu svoju specijalnu osobu da uradi nešto za vas jer će vas idealizovati i sviđaćete joj se još više. Da, pomalo sebičan savet stručnjaka...

Gledajte ih u oči

Psiholog sa Harvarda Zik Rabin tvrdi da se ljubav "meri" vremenom koje parovi provode gledajući jedno drugo. On je tokom istraživanja otkrio da zaljubljeni parovi jedno u drugo gledaju 75 odsto vremena dok pričaju, dok u konverzaciji sa nekim u koga nismo zaljubljeni to vreme iznosi 30 do 60 odsto.

Ovo je, kažu stručnjaci, koristan trik ako želite da se neko zaljubui u vas jer ćete gledanjem u oči "prevariti" njihov mozak koji će početi da luči feniletilamin, supstancu koju nervni sistem proizvodi kada smo zaljubljeni. Upravo ta supstanca je kriva što vam se u prisustvu (potencijalnog) partnera znoje dlanovi, srce ubrzano radi, "rade" leptirići u stomaku... Što više mozak proizvede ove supstance, veće su šanse da se osoba zaljubi.

Autor: Pink.rs