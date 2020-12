Zaljubili ste se u poslovnu, USPEŠNU ženu: Ovo morate da znate kako bi ta veza imala BUDUĆNOST

Uspešne žene su sjajne, ali ako pitate muškarce, reći će vam da bi se radije zabavljali sa nekom manje komplikovanom. Evo koji su razlozi za to, ali i nekoliko saveta kako da se zabavljate sa uspešnom damom.

Uspešna žena je nezavisna, finansijski i emocionalno, i nije joj potreban muškarac da bi se osećala potpunom. Muškarci, sa druge strane, vole da se povremeno osećaju kao vitezovi, da pomažu ženama, da osećaju da su im potrebni.

Međutim, sve to ne znači da uspešnim ženama ne treba neko koga će one voleti i ko će im tu ljubav uzrvatiti. Ako želite da se zabavljate sa uspešnim ženama, evo nekoliko stvari koje bi trebalo da znate.

Čišćenje i kuvanje im nisu prioritet

Računajte na to na početku veze i ne nadajte se da će se to promeniti. Uspešne žene znaju da pospreme kuću, znaju da kuvaju, ali smatraju da je bolje uložiti vreme i energiju u pisanje, predavanje, vođenje posla, pomaganje prijateljima... One će vam povremeno pripremiti romantičnu večeru, na primer, ali ne očekujte da vam spremaju tri obroka dnevno.

Ne trpe ljubomoru

Kada imaju partnera, potpuno su mu odane i ne žele da neko traći njihovo vreme ljubomornim ispadima. Osim toga, kao uspešne, poslovne žene, često su u društvu muškaraca, a imaju i prijatelje, pa ne žele da im partner stvara problem svaki put kada ih pozove neki muškarac, niti da se on oseća ugroženim zbog toga.

Ne žele da ih "zarobite"

Uspešne dame vole da provode vreme sa svojim partnerom, ali moraju (i uživaju u tome) da posvete vreme i pažnju svom poslu, porodici, prijateljima, i sebi na kraju krajeva. Ne pokušavajte da ih kontrolišete niti da ih privolite da sve svoje vreme posvete samo i isključivo vama jer ćete ih na taj način samo oterati od sebe.

Tvrde da sve mogu same, ali...

...istina je da će se u nekim situacijama rado osloniti na vas. Biće im dragocena vaša pomoć u uređivanju stana, menjanju sijalice, ali ćete im biti još draži ako umete da ih podržite u njihovom uspehu. Iako se uspešne žene trude da izgleda kao da im muškarac uopšte nije potreban, istina je malo drugačija. Svakome je potreban neko ko će biti tu u ne baš sjajnim trenucima i situacijama.

Autor: Pink.rs