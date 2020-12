Vaga vas ne LAŽE: Evo zašto se zaista GOJITE tokom ciklusa

Kilogrami koji se samo "lepe" u danima oko mensruacije nisu samo "u vašoj glavi". Evo zašto se to dešava.

U danima oko menstruacije možete da dobijete i do tri kilograma, ako ste primetili da vam se to dešava, ne umišljate. Vaga stvarno pokazuje "višak", farmerke su vam odjednom "tesnjikave" i to je samo jedna od sitnih neprijatnosti koje prate "one dane".

U danima pred menstruaciju i tokom menstruacije neke žene mogu da dobiju i čitava tri kilograma, ponekad čak i više, kaže dr Loren Strajher profesor akušerstva i ginekologije sa Nortvestern univerziteta.

Ali, stvari nisu tako strašne kao što deluju. Većina tih dodatnih kilograma je voda, koja se zadržava tokom PMS-a: "U danima pred menstruaciju, telo zadržava vodu, a kad se menstruacija završi, ta voda prosto ode, a sa njom odlaze i kilogrami", kaže dr Strajher.

Možete krivicu da "svalite" na hormone

Ženski reproduktivni hormon estrogen je na vrhuncu pred sam početak menstruacije. A visok nivo estrogena indirektno izaziva zadržavanje tečnosti u organizmu, pa se osećamo naduveno, i dobijamo tih par "vodenih" kilograma. Dobra vest je da nivo estrogena opada kad menstruacija konačno počne, tako da ćete malo olakšanje osetiti taman pre nego što počnu menstrualni grčevi.

Još jedan hormon koji utiče na ovo je progesteron, objašnjava dr Nataša Džonson, ginekolog u Ženskoj bolnici u Bostonu. Nivo progesterona je na vrhuncu u drugoj polovini ciklusa, a on takođe izaziva zadržavanje vode, osetljivost grudi i ponekad može da dovede i do promena u težini zbog tog viška vode, naravno.

Ali, ima i dobrih strana. Žene ponekad primećuju da im grudi porastu za čitav broj u vreme menstruacije, zahvaljujući progesteronu koji izvlači vodu iz krvnih sudova i "prebacuje" je u tkiva, čineći da ona deluju punije, svežije, pripremajući se za potencijalnu trudnoću možda, kaže ona. Ovaj efekat je, doduše, privremen, tako da ako ne ostanete u drugom stanju tokom seldeće ovulacije, sve se vraća u normalu.

Žudite za toliko toga…

U vreme kad treba da dobijete, naravno, ne jede vam se brokoli. Ne, slatko i slano su vam na umu. Nažalost, upravo ove namirnice će samo pogoršati stanje, kaže dr Lisa Dabni, iz Maunt Sajnaj bolnice. Slana hrana i prosti ugljeni hidrati kakvi su oni iz bombona, krofni i sličnih "poslastica" samo će doprineti zadržavanju vode.

A ako se davite u sladoledu i kolačima, tih nekoliko kilograma viška neće baš tako lako nestati ni kad menstruacija prođe. Ako pokušavate da smršate, pijte dovoljno vode i držite se čistih proteina, kakvi su recimo oni iz grčkog jogurta i mesa, bićete siti i biće vam lakše da odolite žudnji za slatkišima.

Preterujete sa kofeinom (jer se osećate iscrpljeno)

Kafa deluje tako primamljivo kad ste bezvoljni i iscrpljeni tokom onih dana… Umorni ste. I imate osećaj da vam je potrebna dodatna "doza" kofeina. Ali, ako u danima oko menstruacije pijete više kafe nego što ste navikli, možete osetiti stomačne tegobe, između ostalog i - nadimanje.

Kafa, naravno, nije jedini krivac, sve što sadrži kofein može imati sličan efekat, a to važi još i više za gazirana pića.

"Ponekad imamo utisak da će nam gazirani napici utoliti žeđ", kaže dr Sara Tugud sa Univerziteta Južne Kalifornije. Ali, to se neće desiti, pre svega zato što su gazirana pića puna šećera koji će samo pogoršati vaše stanje.

Autor: Pink.rs