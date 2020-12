Legenda o keruši Gabi: Svi ste videli njen spomenik u Beo zoo-vrtu, ali znate li KAKO GA JE ZASLUŽILA

Gabi je bila ženka dugodlakog nemačkog ovčara i u beogradski Zoološki vrt stigla je sa osam godina starosti. Njen "posao" bio je da, sa još jednim psom i noćnim čuvarom, obilazi Vrt i stara se o bezbednosti svih njegovih stanovnika. Iako je već bila "u godinama", jedne noći dogodilo se nešto nepredviđeno i nešto što je Gabi vinulo u legendu zoološkog vrta.

Ženka jaguara uspela je da iskoči iz svog kaveza i došla je skroz do upravne zgrade. Tada su tom delu parka polako prilazili noćni čuvar i dva psa. Gabi je naglo zastala, osluškivala i nakon nekoliko sekundi potrčala u mrak ka njoj sumnjivim zvucima. Drugi pas, mužjak nemačkog ovčara, po priči radnika otrčao je u suprotnom pravcu. Čuvar nije znao o čemu se radi dok se iz mraka nisu čuli lavež, rika i zvuci borbe. On je otrčao do telefona i obavestio tadašnjeg direktora Zoološkog vrta Vuka Bojovića i zajedno su požurili da zaustave odbeglu životinju.

Ispostavilo se da je u pitanju mlada ženka jaguara, puna snage. Nju su, nažalost, negde pred svitanje, pored svih pokušaja da je vrate u kavez, morali da ustrele. Pošli su u potragu za hrabrom Gabi i pronašli su je u jednom hodniku u neposrednoj blizini kaveza iz kojeg je jaguar pobegao. Gabi je ležala u velikoj lokvi krvi, polumrtva.

Ona je odmah prebačena na Veterinarski fakultet, gde je primila krv i antibiotike, ušivene su joj rane i poslata je u Vrt na oporavak. Kako tamo nije postojala ambulanta, Gabi se oporavljala u kancelariji Vuka Bojovića. Čiviluk je bio stalak za boce sa infuzijom, spojene fotelje su bile ležaj za psa, a na radnom stolu je stajao sanitetski materijal.

Oporavak je trajao veoma sporo, zbog ozbiljnosti povreda koje je keruša zadobila. Tek nakon mesec dana Gabi je prvi put ustala i napravila nekoliko koraka. Na kraju se u potpunosti oporavila i do kraja svog života patrolirala je sa noćnim čuvarem. Osoblje Vrta donelo je odluku da joj se još za vreme života podigne spomenik u Zoološkom vrtu, gde i danas stoji.

