Naučnici tvrde: Singl osobe su srećnije, evo zašto!

Izvor: Still, Foto: Pixabay.com | |

Kada slobodni ljudi pročitaju ovo istraživanje, brzo će shvatiti da im je ovako bolje

Ljubav je najlepše osećanje na svetu, ali jedno istraživanje tvrdi da su singl osobe srećnije od onih koji su u ljubavnoj vezi.

Zašto je to tako?

Studija objavljena u Journal of Social and Personal Relationships došla je do zaključka da slobodni ljudi imaju bogatiji socijalni život, odnosno više su povezani s rođacima i komšijama.

Osim toga, više brinu za roditelje, braće i sestre kao i prijatelje koji su takođe slobodni.Problem je taj što osobe u vezi ili u braku često zanemare sve druge odnose u životu. Iako nam društvo često nameće brak i partnera kao jedan od pokazatelja savršenog života, mnoga istraživanja pokazala su da su ljudi uglavnom srećniji kada su slobodni jer, koliko god sebično zvučalo, posvećeni su sebi i ne ulaze toliko često u sukobe, prenosi UNILAD.