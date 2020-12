Ovo su znaci da je vaš MUŠKARAC i dalje LUD za vama

U tridesetim vaša veza postaje nešto komplikovanija i morate da budete fleksibilniji jer postajete roditelji i doživljavate značajne životne promene. U četrdesetim i pedesetim možda se više trudite oko srećnog braka, a to uključuje i posete bračnom savetniku.

Sve te promene su normalan deo života, ali zbog njih će neki pomisliti kako ih partner više ne voli. Istina je da u dugotrajnim brakovima postoje stvari koje mogu da se poprave, ali u poređenju s početkom veze nije nešto s čim možete da poredite kakve osećaje vaš partner sada ima prema vama.

Psiholog Sten Tatkin kaže da verovatno partner nije prestao da vas voli oseća ljubav na drugačiji način. To uključuje razne pokazatelje, od načina kako se drži, kako se svađa s vama, do stava prema izlascima. On i nekoliko stručnjaka ponudili su odgovore na pitanje o tome da li vas vaš supružnik još uvek voli.

1. Gleda vas u oči

Kad sedite jedno naspran drugog tokom večere, on ne gleda telefon niti bilo šta drugo. Gleda vas pravo u oči i pažljivo sluša šta govorite. Psiholog Zik Rubin napravio je istraživanje koje je pokazalo da se duboko zaljubljeni parovi gledaju u oči 75 posto vremena koje provode zajedno, dok se drugi ljudi u običnim razgovorima gledaju 30 do 60 posto vremena. Drugim rečima, to znači da snažan kontakt očima pokazuje da je zaista zainteresovan za ono što govorite.

2.Tokom seksa zove vas imenom

Uobičajeno je tokom dana partnera zvati dragi, draga ili ljubavi, ali Tatkin kaže da ukoliko vaš muškarac tokom seksa izgovara vaše ime, to je znak da je prisutan u trenutku s vama i ne želi da bude intiman ni sa kim drugim. Dodatni pokazatelj je i kontakt očima u spavaćoj sobi, a Tatkin kaže da muškarac tako pokazuje da je zainteresovan samo za vas i da misli samo o vama.

3. Usrećuje vas

Čini se da u početku veze oba partnera rade stvari kojima žele da usreće ono drugo, ali to vremenom može da izbledi. Ako vaš suprug još svesno pokušava da bude brižan, znajte da je ludo zaljubljen u vas.

- Ako vam kupuje omiljenu kafu u kafiću koji mu baš nije blizu samo kako bi video osmeh na vašem licu, još vas voli - kaže Bronstin.

