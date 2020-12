Poslednjih godina je ovo jelo postalo POPULARNO u restoranima, a recept je star stotinama godina

U prestoničkim restoranima, odnedavno je počela da se nudi cicvara, staro tradicionalno jelo, koje se pravilo u domaćinstvima u kojima je težak fizički rad bio svakodnevnica!

Cicvara je vrsta hrane i sastavni je deo srpske, crnogorske, krajiške i istočnohercegovačke kuhinje. Sprema se od žutog ili belog kukuruznog brašna sa dodatkom kajmaka (skorupa). Pri pripremanju mora se paziti da istopljeni kajmak pluta po površini.

Jelo je nastalo na Durmitoru kao božićna čast. Servira se u tanjirima. Konzumira se kašikom. Po želji se preliva medom. Kao prilog se služi krompir i hleb. Rado se stavlja pred goste (u Crnoj Gori uz pred njim nasečen svinjski pršut, predstavlja najveću moguću čast za onoga pred koga se stavlja).

Sastojci: 300g zrelog kajmaka 300g kukuruznog brašna - belo ili žuto, 600ml mleka, so.

Priprema: U vruće meko dodajte kajmak, pa sve to stavite na šporet dok ne provri. Potom smanjite temperaturu, pa postepeno kašiku po kašiku dodavajte kukuruzno brašno i konstantno mešajte kako se ne bi stvorile grudvice. Cicvara treba da se zgusne, ali ne treba da bude ni retka ni odviše gusta, već srednje gustine.Takođe, smatra se da je tajna pripreme ovog jela u tome da treba uvek da se meša u istom smeru. Dodajte i so po želji. Kada se cicvara zgusne, sklonite je sa ringle, i videćete da se mast od kajmaka pomalo odvaja - to je zna da je gotova.Cicvara se služi dok je vruća.

