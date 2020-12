SEBIČNOST U VEZI: Kada je ona dozvoljena?

Sebičnost je nešto što razara bilo kakav odnos, posebno ljubavni. Apsolutno je nepoželjna osobina, osim u retkim slučajevima, zaključili su psiholozi.

1. Kada on ne provodi dovoljno kvalitetnog vremena s vama

Svaka kvalitetna veza zahteva posvećenost oba partnera, inače se ne može nazvati kvalitetnom.

2. Kada se drugi ljudi mešaju u vaš odnos

A ih niko nije molio da to rade niti im dopustio. Tada je sasvim u redu biti sebičan i isključiti takve ljude iz života. Ponekad prijatelji i porodica mogu pomoći, ali u većini slučajeva vi i on treba da rešavate stvari sami.

3. Kada se osećate jadno

Kada ste nesrećni, a vaš partner nema sposobnost da vam pomogne, morate učiniti neke stvari na svoju ruku i sami pronaći sreću koja vam je potrebna.

4. Kada se osećate sigurno u neku odluku

On se ne slaže s njom i to vam je jasno dao do znanja. Raditi nešto s čime se partner ne slaže, može se smatrati sebičnim, ali ponekad naši instinkti mogu biti najbolji pokazatelji toga donosimo li pravu ili pogrešnu odluku. Ako ste spremni da snosite odgovornost za posledice, to može da bude jedan od onih slučajeva kada je sebičnost dobra za vas.