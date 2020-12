PRIPREMITE NOVOGODIŠNJU VEČERU ZA PAMĆENJE - Pink.rs vam donosi NEOBIČNE RECEPTE koji će razbuditi sva vaša čula

Praznici donose i pitanje: Šta spremiti za Novu godinu?

Praznična trpeza u Srbiji teško se može zamisiti bez sarme, ruske salate i pečenja, ali praznici mogu biti i pravi trenutak da ispobamo neke druge specijalitete.

Budući da Novu godinu mnogi smatraju pravim trenutkom za novi početak – idealna je prilika da pomerite granice dobrog ukusa i iznenadite ukućane i prijatelje.

Mnogi se odlučuju da Novu godinu provedu kod kuće. Razloga je puno - kućna atmosfera odiše toplinom, bezbednošću i pruža sigurnost u kojoj će nam,se rado pridružiti naši najmiliji, čak i kada je to skuplja varijanta u odnosu,na proslavu na otvorenom ili u većini restorana.

Ako potpadate u kategoriju onih koji bi da ponoć dočekaju u zagrljaju voljene osobe, uz dobru muziku, sigurno vam je bitno čime će vas pre toga poslužiti od hrane i pića.

PRASEĆA PLEĆKA PUNJENA SUVIM KAJSIJMA

Potrebno je: 1,5 kg praseće plećke bez kostiju, 150 g dunje, 150 g suvih kajsija, 20 g ruzmarina, so, biber, ulje

Priprema: Praseću plećku posolite, naročito džep iz koga je,izvađena kost. Dunju oljuštite, isecite na listiće i propržite je u tiganju.,Potom je pomešajte s celim sušenim kajsijama, pa sve začinite solju, biberom i,ruzmarinom. Po potrebi možete da dodate i suvi biljni začin. Plećku napunite,voćnim nadevom i vežite da fil ne iscuri. Premažite spolja uljem i pecite u,rerni zagrejanoj na 220 stepeni oko sat vremena uz povremeno okretanje.

VALDORF SALATA 

Potrebno je: 2 jabuke, oljuštene, izrendane 100 g rendanog celera, 100 g rendane šargarepe, glavica zelene salate, majonez, sok od limuna

Priprema: Nakon ljuštenja i rendanja, jabuke poprskati,limunovim sokom. Pomešati sa celerom, šargarepom i majonezom, pa servirati na,listovima zelene salate.

ČORBA OD BUNDEVE 

Potrebno je (za 4 osobe): 750g seckanih bundeva, 1 litar pileće supe, 1,crni luk2 čena belog luka, 3g fino mlevenog kima i korijandera, 100g seckanog peršuna, 200ml neutralne pavlake, malo kozijeg sira, služiti uz pečene semenke od bundeve i crni hleb

Priprema: Bundevu prodinstajte sa malo vode i ostavite 10 minuta da omekša. Izdinstajte crni i beli luk, zatim dodajte začine i promešajte. U to sipajte,pileću supu, i dodajte bundevu i kuvajte 10 minuta. Sipajte pavlaku i promešajte. Po vašem ukusu dodajte so, biber i servirajte sa mrvljenim kozijim sirom, kao i pečenim semenkama od bundeve.Uz to možete poslužiti crni hleb i puter.

BRAUNI SA DŽEMOM OD ŠLJIVA

Sastojci: 1¼ domaća marmelada od šljiva, 1 šoljica čokoladnih kapi ili seckana tamna čokolada,¾ šolje šećera, ¼ šolje sojinog mleka, ½ šolje ulja, 2 kašike ekstrakta vanile, 1½ šolje integralnog pšeničnog brašna, ¼ šolja kaka, ¼ kašika sode bikarbone, ¼ kašika praška za pecivo, prstohvat soli, 1 šolja borovnica/borovnica

Priprema: Podesite pećnicu na 180 º C. Stavite u kalup veličine 20 x 30 cm papir za pečenje. Otopite čokoladu u mikrotalasnoj pećnici 1 minut. Posebno kombinujte sojino,mleko, šećer, ulje i ekstrakt vanile. Mešajte oko 2 minuta.Suve,sastojke - brašno, so i sodu pomešajte zasebno. Masi dodajte džem od šljiva i,ponovo mešajte minut. Dodajte rastopljenu čokoladu i mešajte dok se svi,sastojci ne sjedine. Masu izlijte u pripremljeni pleh pospite bobicama i pecite,45 minuta. Izvadite i ohladite.