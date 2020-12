Kako pomoći onima koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP)?

Poslušajte savet lekara u vezi opstruktivne bolesti pluća.

Kako prepoznati HOBP?

Zamislite da Vam ponestane daha svaki put kada obavite najmanji kućni posao, ili čak i nakon najkraće šetnje – od kuće do automobila. Pokušajte da shvatite kako bi bilo „biti vezan“ za bocu kiseonika 24 sata dnevno, nositi je obavezno sa sobom kad god napuštate kuću. Koliko to komplikuje svaki dan, svaku obavezu, svaki užitak, svaki dah... To je surova svakodnevnica za 20 miliona Evropljana, koji boluju od hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP), koja ne samo da pogoršava kvalitet života bolesnika, nego je treći najčešći uzrok smrti posle kardiovaskularnih oboljenja i karcinoma.

Covid-19 i HOBP

Bez obzira što su uobičajene tegobe HOBP pacijenata slične sa simptomima SARS-CoV-2 infekcije, tokom trajanja pandemije obavezno je da se pojava bilo kog respiratornog simtoma, kao što je kašalj, nedostatak vazduha, kratak dah, ili pojava febrilnosti, opšte malaksalosti, bolova u mišićima, itd., posebno analizira od strane lekara/pulmologa da bi se isključila ili potvrdila infekcija Covid -19.

U tom cilju treba uraditi: laboratorijske analize krvi (krvna slika, biohemijske analize) i radiografiju grudnog koša. Takođe, potrebno je da se prati opšte stanje pacijenta, respiratorna funkcija - saturacija krvi kiseonikom - SAT ili gasne analize u arterijskoj krvi, a shodno proceni da se uradi MDCT (multislajni skener grudnog koša) i drugi potrebni pregledi.

Šta je HOBP i kako nastaje?

HOBP je progresivna bolest, hroničnog toka, koja se odlikuje delimično reverzibilnom ili fiksnom opstrukcijom strujanja vazduha u disajnim putevima. Inflamacijski odgovor u disajnim putevima nastaje kao posledica udahnutih štetnih čestica ili gasova. Izlaganje iritansima iz spoljne sredine (od pušenja, kako aktivnog, tako i pasivnog, do brojnih štetnih isparenja iz okoline kojima smo, nažalost, svi izloženi) izaziva oluju slobodnih radikala uz posledično oštećenje, inflamaciju i suženje disajnih puteva. Tokom trajanja bolesti mogu se češće ili ređe javljati periodi egzacerbacije infekcije. Do pogoršanja HOBP dovode brojni respiratorni virusi i bakterije, aerozagađenje i promene klimatskih uslova. Najčešći uzročnici akutne egzacerbacije hroničnog bronhitisa sa virusi u 25-50%, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis.

Izbacite sekret, dišite slobodno!

Čest simptom HOBP-a je pojačano lučenje mukoznog sekreta. Kod zdravih ljudi sekret ima zaštitnu ulogu - redovno se proizvodi i izbacuje iz pluća pomoću cilija koje prekrivaju disajni trakt. Cilije se pomeraju ritmično, stvarajući vribracije koje razvodnjavaju i izbacuju sekret pomerajući ga ka gore - kroz traheju i grlo, noseći sa sobom mnoge štetne agense. Kao i većina odbrambenih mehanizama, u slučaju preterane aktivnosti – počinju da štete organizmu. Upravo to se dešava kod HOBP – preterana produkcija gustog mukoznog sekreta zaguši cilijarni sistem i onemogući njegovo izbacivanje. Nagomilavanje sekreta ne samo da blokira disajne puteve, nego i služi kao plodno tlo za razvoj bakterija, te povećava rizik od infekcija. Tokom perioda egzacerbacije dolazi do pogoršanja simptoma osnovne bolesti: intenziviran osećaj dispneje, pojačan intenzitet kašlja sa povećanom produkcijom purulentnog sputuma, pojave febrilnosti i leukocitoze u krvnoj slici.

Proizvodi koji pomažu pacijentima u razlaganju gustog, lepljivog sekreta (šlajma) nazivaju se mukolitici. U naučnoj studiji objavljenoj u jednom od najprestižnijih medicinskih časopisa - Lancet-u1, pacijenti koji su uzimali mukolitik godinu dana – imali su značajno manji broj pogoršanja HOBP-a i potrebu za lekovima.

Prof. dr Vesna Škodrić: PropoMucil® sa organskim medom 600 sadrži prečišćeni propolis (čija korisna sredstva su poznata hiljadama godina), N-acetilcistein (NAC) - prirodni mukolitik, za koji u brojnim studijama dokazano pomaže da se eliminišu virusi, bakterije i gljivice, razređuje sekret, olakšava njegovo iskašljavanje i pomaže u sprečavanju novih infekcija, a i organski med koji po NICE preporukama je prvi izbor kod kašlja. PropoMucil® sa organskim medom svojim sastojcima doprinosi da pluća budu zdrava. N-acetilcistein osim što olakšava iskašljavanje, deluje i kao antioksidant, koji podiže nivo glutationa – najvažnijeg borca protiv oksidativnog stresa u disajnom sistemu. A upravo oskidativni stres je veoma bitan u nastanku HOBP-a.

Propomucil® – naučno dokazana pomoć za HOBP

Obećavajući rezultati N-acetilcisteina potiču iz brojnih studija. Jedan deo tih studija se bazirao na kratkotrajnoj primeni N-acetilcisteina – 10 dana, dva puta dnevno po 600mg. Bolesnici sa akutnim pogoršanjem bolesti koji su uz ostalu terapiju dobijali i N-acetilcistein, imali su znatno bržu normalizaciju faktora zapaljejna (CRP i IL-8) i lakše su iskašljavali sekret u poređenju sa onima koji nisu uzimali N-acetilcistein2. Druge studije su bile bazirane na dugoročnim efektima primene. U velikoj meta-analizi3 na preko 4000 obolelih od hroničnog bronhitisa i HOBP-a koji su uzimali N-acetilcistein svakodnevno i do 3 godine, dokazano je da je proizvod statistički značajno smanjio broj pogoršanja bolesti, uz zanemarivo mali broj neželjenih dejstava. Takođe, najnovije Britanske preporuke za kašalj, preporučuju med kao prvi izbor u lečenju kašlja.

„Moja preporuka“ – ističe prof. dr Vesna Škodrić – „kod bolesnika koji imaju dugotrajan kašalj, muči ih šlajm i skloni su respiratornim infekcijama je PropoMucil® sa organskim medom! Preporučuje se pacijentima sa HOBP jer sadrži aktivni sastojke koji mogu doprineti iskašljavanju olakšava disanje i smanjuje učestalost i težinu pogoršanja bolesti. PropoMucil® dokazano pomaže pri svakodnevnom uzimanju kod bolesnika koji su skloni čestim pogoršanjima bolesti, ali i u periodu kada postoji pogoršanje bolesti! Čisti pluća. Jača imunitet.“

1. Zheng, Jin-Ping et al. Twice daily N-acetylcysteine 600 mg for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease (PANTHEON): a randomised, double-blind placebo-controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine, Volume 2, Issue 3, 187-194

2. Zuin R et al. High-dose N-acetylcysteine in patients with exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Clin Drug Investig. 2005;25(6):401-8.

3. Cazzola M et al. Influence of N-acetylcysteine on chronic bronchitis or COPD exacerbations: a meta-analysis. European Respiratory Review 2015 24: 451-461.

Autor: Pink.rs