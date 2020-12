SAZNAJTE SVE O NOVOJ TERAPIJI ZA DIJABETES! Dr Ćulafić Vojinović o inovativnim lekovima za ovu savremenu bolest i njihovoj EFIKASNOSTI (VIDEO)

Tokom epidemije osuđeni su da više vremena provodimo kod kuće, ne bavimo se dovoljno fizičkom aktivnošću, a utehu pronalazimo u hrani. Uz to, sada je period slava i praznika pa se postavlja pitanje kako izbeći prejedanje i problem gojaznosti, što je mamac za koronavirus, ali i okidač za dijabetes i kardiovaskularne bolesti.

Ono što je posebno važno jeste da se do kraja godine može očekivati nova lista lekova, kako je to najavila direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dr Sanja Radojević Škodrić, a lekovi za dijabetes biće razmatrani kao prioritet.

Dr Violeta Ćulafić Vojinović, specijalista endokrinologije, podsetila je da je dijabetes hronično oboljenje praćeno povećanjem nivoa šećera u krvi, a ovo oboljenje poslednje decenije doživelo je ekspanziju u svetu, ali i kod nas.

- Prema poslednjim podacima, u Srbiji je od dijabetesa obolelo čak 710.000 ljudi. Od ovog broja 90 odsto pripada dijabetesu tipa 2. Ranije smo ovaj dijabetes nazivali staračkim, s obzirom na to da se pojavljivao u poznim godinama, ali se u novije vreme javlja kod mnogo mlađih osoba, pa čak i kod dece školskog uzrasta – kaže dr Ćulafić Vojinović.

Dodaje da je glavni uzrok gojaznost, kao posledica neadekvatne ishrane i nedostatka fizičke aktivnosti. Sama gojaznost, kako dodaje, sa sobom nosi insulinsku rezistenciju koja je jedan od patogenetskih mehanizama za nastanak dijabetesa tipa 2.

- Terapija dijabetesa značajno je evoluirala, pa danas radimo na adekvatnoj glikoregulaciji, ali da ona pri tome nije povezana sa hipoglikemijama, a da dovodi do redukcije telesne težine, do snižavanja arterijskog pritiska, vrednosti holesterola i, naravno, kroz svu tu delotvornost i do smanjivanja rizika od kardiovaskularnih bolesti – kaže doktorka za emisiju „Infoklinika“, koja se emituje svake nedelje od 11 do 17 sati na kanalu Pink 3.

Dodaje da, sve te zahteve savremenog lečenja, može da zadovolji jedna grupa inovativnih lekova - glp 1 receptor agonist.

- Radi se o lekovima koji se, po novim smernica, nalaze odmah iza metformina. Ovi lekovi daju se pacijentima sa kardiovaskularnom aterosklerotskom bolešću, odnosno koronarnom bolešću, a takvih je među dijabetičarima čak 60 odsto. Druga grupa inovativnih lekova (sglt2 inhibitori) primenjuju se kod pacijenata sa srčanim popuštanjem, što je oko 15 odsto dijabetičara – kaže doktorka.

Dodaje da ovi lekovi snižavaju tromesečni šećer, ali i krvni pritisak, odnosno nivo ukupnog i lošeg holesterola u krvi, utiču na redukciju telesne težine, povećavaju sekreciju insulina iz pankreasa i senzitivnost, a samim tim dovode do prevencije kardiovaskularnih oboljenja, pa smanjuju i smrtnost pacijenata.

Celo ovonedeljno izdanje emisije "Infoklinika" autora i voditelja Nemanje Velikića, i više o ovoj temi pogledajte u nastavku: