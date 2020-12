Šta donji veš muškarca otkriva o njemu?

Šta vaš partner radije nosi ispod pantalona? Široke bokserice koje se teško uguraju u farmerke? Pripijene gaćice? Jednobojne, prugaste ili gaće s motivima? To uopšte nije nevažno! Naime, njegova sklonost prema donjem vešu puno govori o njegovom karakteru.

BoksericeJedno je jasno: muškarac koji nosi široke bokserice ostao je mlad u srcu i na život gleda sasvim opušteno. Za neke žene čak i malo preležerno. Naime, što se tiče reda i tačnosti, nažalost ne dobija baš najbolje ocene.

Vruće gaćice

Muškarci koji odaberu ovu vrste donjeg rublja imaju dobar modni ukus. Paze da nose odeću koja grli telo – i naravno, uvek drže telo u formi. Loša strana: često mu treba više vremena u kupatilu nego partnerki. Takođe je prilično izbirljiv u svim područjima života, što ponekad može zaista da nervira njegovu partnerku.

Slip gaće

Moto ovog muškarca: red je pola uspeha. Momci koji nose slip gaćice čvrsto stoje s obe noge na zemlji, mogu da preuzmu veliku odgovornost i pouzdani su. Međutim, takav muškarac nije spontani avanturista. Ali, ruku na srce, ne možete da imate sve.

Muške tange

Oh, la, la, to je jako posebna vrsta muškarca. Želi biti moderan i isticati se pod svaku cijenu – nažalost, zaboravlja da nas žene zapravo ne pale muškarci u tangama. Nosač muških tangi je tipični mačo. Misli da može imati bilo koga. Ali oprosti, tigre, u stvarnom životu to nije baš tako!

Gaće s uzorkom

Ne postoje samo svi mogući oblici, već i boje i uzorci. Ovde važi sledeće pravilo: što je otkačeniji dizajn, to je muškarac zaigraniji. Doduše, često je još i detinjast. Ako tražite muškarca za dugotrajnu i ozbiljnu vezu, trebalo bi izbegava momke koji nose Garfilda na gaćama.