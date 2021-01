Koristite svakodnevno ovih pet NAMIRNICA i smanjite HIPERTENZIJU

Fizička neaktivnost, sedenje, konzumiranje brze, začinjene i masne hrane loše utiče na krvni pritisak. 7 od 10 odraslih osoba su zbog toga u opasnosti da dožive fatalne posledice, poput infarkta ili moždanog udara.

Teško je odoleti uživanju u ukusnim obrocima, a i ne treba se suzdržavati i trpeti kada je obilje oko nas. Zato oni koji pate od pritiska bi pre prazničnog prepuštanja svih čula hrani trebalo da primene neke preventivne mere koje će sprečiti pogoršanje situacije onda kada se najlepše osećate.

1. Trčanje i šetnja

Lagano trčanje jednom sedmično u ukupnom trajanju od sat vremena može produžiti život za šest godina. To su pokazali podaci Centra za srce u Kopenhagenu, koji je proveo istraživanje u kojem je učestvovalo 20.000 žena i muškaraca starosti od 20 do 93 godine. Naučnici veruju da trčanje ima brojne korisne efekte, među kojima su poboljšanje unosa kiseonika i snižavanje krvnog pritiska. Fizička aktivnost dovodi do snižavanja krvnog pritiska tako što jača srce, koje može pumpati više krvi s manje napora, a time se smanjuje pritisak na arterije. Brzo hodanje ima gotovo isto dejstvo kao i trčanje.

2. Jogurt

Čaša jogurta dnevno smanjuje rizik od nastanka visokog krvnog pritiska za 30 posto. Američki naučnici tvrde da kalcijum omogućava krvnim sudovima da se prošire i zadrže pritisak u normali.

3. Banane

Banane su bogate kalijumom, važnim mineralom koji kontroliše balans fluida u telu i pomaže u snižavanju krvnog pritiska.

4. Cvekla

Konzumacijom cvekle ili pijenjem njenog soka se smanjuje rizik od visokog krvnog pritiska za sedam posto. Osim cvekle, efikasni su kupus i spanać.

5. Badem

Badem je bogat magnezijumom koji dokazano pomaže u snižavanju visokog krvnog pritiska. Nedostatak magnezijuma u organizmu se upravo povezuje sa hipertenzijom. Grickajte svakodnevno ovo orašasto voće jer takođe pomaže u snižavanju lošeg holesterola. Međutim, s obzirom na visoku kalorijsku vrednost, ograničite upotrebu na oko 15 komada dnevno.

