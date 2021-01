Zbog korone je provela 59 dana na respiratoru: Probudila se iz kome dan pre isključivanja sa aparata (VIDEO)

Lisa Martin (49), majka četvoro dece, posle 95 dana od dobijanja kovida 19 napustila je bolnicu u novogodišnjoj noći.

Za to vreme, lekari u Džordžiji uložili su nadljudske napore da je spasu. Lisa je provela 40 dana u indukovanoj komi i čak 59 dana na respiratoru, a za vreme boravka u bolnici dobila je i težak moždani udar. Iako su nejne šanse da preživi bile male, desilo se čudo, piše Biznis Insajder.

- Njeno neverovatno putovanje uključuje 59 dana na respiratoru, 40 dana u indukovanoj komi i preživljavanje moždanog udara – saopštili su iz bolnice i to podelili na Fejsbuk stranici.

Osoblje bolnice u Džordžiji je na kraju pozvalo Lisinu porodicu i zatražilo da donese odluku o skidanju sa aparata. Porodica koja je duboko verovala da će se Lisa ipak izvući odlučila da sačeka maksimalnih 11 dana pre nego što da konačni odgovor. Odluka je bila teška, danima i noćima su „vagali“ šta da kažu i sve vreme se molili da Lisa odnekud izvuče snagu za nastavak životne borbe.

- Bog je imao drugačije planove. Baš 11. dana, kada je porodica trebalo da nam saopšti odluku, Lisa se probudila iz kome i pomerila ruku – saopštili su iz bolnice.

Ova hrabra žena potom je poslata u dve druge bolnice na dodatne tretmane i rehabilitaciju. Njen oporavak podrazumevao je da ponovo uči da hoda, govori i jede.

- Moram da nosim kiseonik 24 sata dnevno i moram da hodam sa šetalicom ili u invalidskim kolicima ako nameravam da pređem veću razdaljinu – izjavila je Lisa. - Lekari veruju da ću se vremenom potpuno oporaviti.

