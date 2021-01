Žene, bežite! Ovo je 5 pogrešnih tipova muškaraca

Pronaći ljubav svog života u današnje vreme čini se kao nemoguća misija.

Toliko je pogrešnih ljudi koje srećemo na tom putu, da se neminovno skoro svaka druga devojka zapita – čemu trud, i šta ja to radim pogrešno? Nažalost, činjenica je da ćete na putu do ljubavi svog živita sresti mnogo, ali mnogo pogrešnih muškaraca. Ne piše im na čelu da su pogrešni, što je priznaćete otežavajuća okolnost. Ali upravo oni, svi ti pogrešni muškarci, omogućavaju vam da prepoznate onog pravog jednog dana kada vam se ukrste putevi. I mada neće svaka devojka izlaziti sa apsolutno svim tipovima mušaraca koji postoje, neke od njih, one koji spadaju u grupe koje danas navodimo će sigurno da upozna, voli i preboli.

MUŠKARAC KOJI JE KAO – NA PAPIRU

Ovaj tip muškarca će biti onaj kog će vaši roditelji obožavati. Kulturan, pametan, sa lepim manirima i pun poštovanja kako prema vama tako i prema njima. Poticaće iz dobre porodice, imaće kvalitetno obrazovanje, stabilan posao i dobre izglede za budućnost. Međutim sve to neće biti dovoljno jer među vama neće biti hemijske privlačnosti.

MUŠKARAC KOJI JE PRETERANO ZGODAN

Svaki muškarac bi želeo da bude kao on, a svaka bi devojka želela da bude sa njim. Momak savršene građe, sa tim šmekerskim pogledom koji obara s nogu. Kako mu odoleti i kako ne poželeti takvog nekog kraj sebe na jastuku do kraja života? Malo po malo međutim u vezi sa takvim muškarcem, postaće vam jasno da je izgled zapravo sve što on ima.

MUŠKARAC KOJI JE NEVEROVATNO KUL

Ova vrsta muškaraca je vrlo prevrtljiva, jer s jedne strane u društvu se ponaša vrlo nezrelo, dok je s druge navodno vrlo privržena odnosu sa vama. On zapravo zna šta okolina očekuje od njega, a šta vi i ponaša se u skladu s tim. Nažalost svoje pravo lice, ono kom nedostaje samopouzdanja i ličnih crta, otkriva kada se najmanje nadate.

MUŠKARAC KOJI JE PREVIŠE AMBICIOZAN

Iako ste istih godina, on je već isplanirao svoju budućnost, a vi ne znate ni šta sutra nameravate da radite. Njegovi planovi za budućnost su vrlo ozbiljni i uključuju velika ulaganja, usavršavanje u različitim oblastima i vrlo ali vrlo malo vremena za vas i porodicu. Kada vama bude zatrebao, on će uglavnom biti na poslovnom putovanju.

MUŠKARAC KOM STE SE SVIĐALI U SREDNJOJ ŠKOLI

Čudno je to kako nam se kriterijumi promene nakon završetka srednje škole. Srešćete se sa tim muškarcem za kog znate da je bio zaljubljen u vas u srednjoj školi, i započećete romansu. Međutim vrlo brzo će vam postati jasno zašto ste imali svoje kriterijume u srednjoj školi i zašto ste trebali da ih se držite. Iako je on zabavan i fin, ni onda kao ni sad prema njenu nećete imati nikakvih emocija.