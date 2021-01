Ove 3 stvari su svakom muškarcu potrebne u vezi - ali se boje da vam ih kažu

Većina žena žive u zabludi da su muškarcima bitni samo intimni odnosi i sve što se vrti oko toga.

Jedan muškarac odlučio je da ženama otkrije tri stvari bez kojih muškarci ne mogu u vezi, ali ih je strah da ih traže.

Svim muškarcima trebaju ove tri stvari od žena, kako bi imali dobar odnos:

Poštovanje, podrška, i pripadnost

To je zaista istina. Da li ste ikada primetili da većina muškaraca ima prilično krhki ego? Ako čovek uradi nešto što vam se sviđa i želite da se to češće ponavlja, hvalite ga za to, tako ćete dobiti više onoga što vam se sviđa.Pripadnost i seks su deo zdravog načina života.

Autor: Pink.rs