Muči vas nadutost, bolovi u "krstima", grčevi, ODMAH se javite lekaru

Kada se prvi simptomi karcinoma jajnika prepoznaju na vreme, rana dijagnoza može da se postavi u izlečivoj fazi. Prednost rane dijagnoze je u tome što osoba ima veće šanse za preživljavanje, jer će ranije dobiti bolji tretman. Rak jajnika je peta, najsmrtonosnija vrsta raka među ženama. Da bi znali da li je reč o ranim, prvim simptomima raka jajnika, mogu vam pomoći iskustva žena koje su prošle dijagnozu karcinoma jajnika.

Kancerogeni tumor od tri vrste ćelija

Pre bilo kakve priče o prvim simptomima raka jajnika treba reći da se jajnici sastoje od tri različite vrste ćelija – epitelnih ćelija, zametnih i stromalnih ćelija. I sve one mogu se razviti u kancerogeni tumor. Međutim, u najranijim fazama raka jajnika, ćelije postoje na mikroskopskom nivou pa je vrlo teško uočiti promene.

Slušajte svoje telo

Ginekolozi naglašavaju da je veoma važno da žene "slušaju svoje telo". Žene generalno znaju šta je za njih normalno, i to je jedna od korisnijih stvari u praksi svakog ginekologa. Ali, kako ističu, kada žena dođe i kaže da nešto nije normalno, da uočava promene, onda je neophodno odmah reagovati.

Reagujte na ove simptome

S obzirom na to da je rana dijagnoza ključna za uspešan plan lečenja, čim osetite ove simptome obratite se za pomoć ginekologu:– Nadimanje je glavni simptom koji lekare stavlja u pripravnost, kažu ginekolozi. Uzroci nadimanja najčešće su rast tumora ili skupljanje tečnosti u abdomenu.– Gubitak apetita – osećaj sitosti čak i kada ništa ne jedete alarm je na koji treba reagovati. U stomaku se nakuplja tečnost, a često se javljaju lezije koje pritiskaju bešiku. Kao rezultat toga što vremenom jedu manje i osećaju se uvek sito, uočljiv je gubitak kilograma.– Loša probava, loše varenje hrane javlja se kao posledica nakupljanja tečnosti u abdomenu koje može dovesti do poremećaja varenja.– Grčevi. Nisu retki slučajevi kada tumori koji rastu u karlici uzrokuju bolove u donjem delu stomaka. Taj nelagodan osećaj može da deluje slično grčevima tokom menstruacije i zbog toga mnoge žene pretpostavljaju da su problemi sa stomakom dobroćudni.– Bol u leđima. Žene koje imaju karcinom jajnika mogu da osete bolove u leđima kada se tečnost akumulira u karlici ili kada se tumor širi u stomaku ili karlici, direktno nadražujući tkivo u donjem delu leđa.– Nagon za mokrenjem. Doktori kažu da ovaj simptom potiče od raka koji pritiska tkivo u blizini uretera koji tečnost iz bubrega dovodi u bešiku.– Krvarenje. Neredovna krvarenja su najčešća među ženama sa stromalnim tumorima jajnika. Oni često proizvode estrogen koji može izazvati periodično krvarenje, čak i nakon menopauze.– Poteškoće sa disanjem. Rak jajnika u kasnoj fazi može dovesti do problema sa disanjem. Kako tumori rastu, mogu početi da pritiskaju pluća i ometaju pacijentovu sposobnost udisanja i izdisaja

Autor: Pink.rs