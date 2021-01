OPREZ - Muškarci ni ne slute koliko je OPASAN ovakav seks

Seks u troje može da bude uzbudljiv način da vratite vatru i strast u spavaću sobu. To je nešto drugačije, izazovno, novo, „zabranjeno“, ali i vrlo opasno.

Šta je to s muškarcima i njihovom željom za seksom u troje? Zbog čega je to velika žudnja, iako nije isključivo muška, ali pretežno muška? Naravno, i žene sanjaju, ali se retko u to upuste.

Erotske potrebe

Mnogi seksolozi tvrde da su, kada je seks u pitanju, ljudi poligamni. I zato ne iznenađuje činjenica da većina ljudi mašta o seksu s dve ili više osoba.

„Grupni seks može da posluži kao način ispunjenja dubokih erotskih potreba za maksimalnim zadovoljstvom i erogenom stimulacijom, ali može da bude i sredstvo kojim se osoba štiti i brani od samoće. Koji god psihološki mehanizam se krije ispod toga, razlikovaće se od osobe do osobe“ kažu stručnjaci.

Jedno veliko istraživanje u Velikoj Britaniji pokazalo je da 40 odsto muškaraca i 19 posto žena privlači ideja o seksu u troje.

Malo perverzije

„San muškarca o seksu s dve žene neretko predstavlja njegov nesvesni pokušaj da u tom trenutku dobije idealnu ženu, jednu koju voli i jednu s kojom ima seks, jer to ‘ne može’ da nađe u jednoj osobi. Kako se često događa da muškarci razdvajaju seks i ljubav, ovo predstavlja nesvesni pokušaj da s drugom ženskom osobom integrišu ljubav i seks. Jer, seks sa stalnom devojkom ili suprugom je dobar, ima ljubavi, ali nešto nedostaje, možda malo više perverzije“ kažu seksolozi.

Kako je razgovor poslednja stvar o kojoj se razmišlja kako bi se seksualna strast povećala, tako se to traži s nekom drugom osobom, često bez uključivanja trenutne partnerke, ali u otvorenim vezama muškarac najčešće prvi predloži seks u troje, a ženina reakcija je obično zaprepašćenje.

Svega nekoliko parova koji razgovaraju o ovoj ideji pokušaju i da je ostvare, a većina se ohladi i odustane od svega.

Emotivna katastrofa

„Odigravanje fantazija zahteva mnogo kreativnosti i poverenja u partnerski odnos. Dobro razmislite pre nego što se upustite u ovo. Fantazija i stvarnost mogu sasvim različito da se dožive. Mnoge ljude fantazije uzbuđuju upravo zbog toga što se nikada neće odigrati u stvarnosti“, govore stručnjaci.

Dodaju da za parove koji su duže zajedno, obično to preraste u emotivnu katastrofu.

„Čak i ako su uživali, ljubomora i paranoja da se partneru više sviđa treća osoba, dovodi do razorne rasprave. Vrlo često se događa da se uzbuđenje brzo istroši, pa mnogi osećaju krivicu, žaljenje, stid… Takođe se osećaju izdano i veruju da je poverenje nestalo“ nastavljaju stručnjaci, prenosi Živim.hr.