SAZNAJTE TREBA LI DA BRINETE - Zašto pas neće da jede?

Bez obzira na razlog, gubitak apetita, ukoliko traje 24 časa i duže, ozbiljno utiče na zdravlje životinje. Veoma mladi psi (mlađi od 6 meseci) posebno su skloni problemima koje izaziva neuzimanje hrane.

Anoreksija je termin koji se upotrebljava za stanje kad pas neće da jede ili nije sposoban za to. Apetit je psihološka stvar, i zavisi od memorije i asocijacije u poređenju sa gladi koja je fiziološke prirode i nastaje kad telo oseća potrebu za jelom.

Postoje mnogi razlozi koji dovode do anoreksije. Gubitak apetita često je prvi znak bolesti kod psa. Bolesti digestivnog sistema (npr, jednjaka, želuca, creva, jetre, pankreasa), zatim bubrega, krvotoka, očiju, usta, nosa i grla, kože, mozga, pa i drugih organa, mogu da izazovu gubitak apetita. Takođe i bol može da izazove smanjenje apetita.

Postoje razlozi koji su manje ozbiljni po život i mogu privremeno da dovedu do gubitka želje za hranom kao što su, na primer, nova vrsta hrane ili uzroci vezani za ponašanje (novi dom, nova životinja ili član domaćinstva). Razlika između psiholoških i fizičkih razloga je u tome što fizičke obično prate i dodatni simptomi, koji ukazuju na to u kom pravcu treba razvijati potragu.

Bez obzira na razlog, gubitak apetita, ukoliko traje 24 časa i duže, ozbiljno utiče na zdravlje životinje. Veoma mladi psi (mlađi od 6 meseci) posebno su skloni problemima koje izaziva neuzimanje hrane.

Bolesti

Razne bolesti izazivaju gubitak apetita. Ako je reč o organima za varenje, treba imati u vidu moguće promene, od usta do creva, ne računajući žlezde sa unutrašnjim lučenjem.

Pregled usta je primaran i treba da pokaže da li je došlo do bilo kakvih promena na zubima, desnima, nepcu ili ždrelu. Sve što izaziva bol smanjuje želju za jelom, počev od zaglavljene koske, preko paradentoze do problema sa zubima. Osim toga, ako je oštećena nosna sluzokoža i pas ne može da namiriše hranu, što je prvi korak u stvaranju apetita i želje za uzimanjem hrane, opet je neće uzimati.

Ždrelo, raskrsnica disajnog i puta organa za varenje, takođe može biti pogođeno zapaljenskim procesom, ali to se ne javlja često samostalno, više je u sklopu infektivnih stanja koja počinju od usta i nastavljaju se naniže.

Jednjak, želudac, kao i tanko i debelo crevo, zbog raznih iritanata podležu zapaljenskom procesu. To izaziva bol, povraćanje, mučninu ili dijareju koji se reperkutuju kroz anoreksiju. Bolesti koje nastaju izazivaju paraziti (gliste i pantljičare), virusi (mačja kuga, korona, štenećak itd), kao i bakterije i gljivice. Uz to, javljaju se i alergijske reakcije na hranu, čirevi u želucu ili na crevima, kao i različiti kanceri. Ništa manje značajne su i delimične ili totalne blokade želuca i creva koje mogu biti izazvane velikim brojem parazita, stranim telom, prevelikom količinom pojedenih kostiju (formiraju sadržaj sličan malteru koji se teško ili nikako samostalno izbacuje), kao i razni tumori, benigne ili maligne prirode.

Uz ovo, kod poremećaja organa za varenje možemo očekivati i simptome poput povećane salivacije, povraćanja, dijareje, tromosti i neveselosti.

Jetra

Ovo čudo prirode, stvoreno da štiti organizam od različitih vrsta otrova, može i da se „pokvari“. U slučaju da ne funkcioniše kako treba, toksini počinju da deluju i na mozak pa otupljuje osećaj gladi. Tu se pre svega radi o hroničnoj upali jetre, poremećajima u cirkulaciji unutar ovog organa ili neželjenim efektima na dejstvo nekih supstanci (rimadil, sulfopreparati). Bolesti jetre najčešće su praćene povećanom salivacijom, povraćanjem, tromošću i letargijom.

Bubrezi

Kad su u pitanju bolesti organa za mokrenje, takođe ih možemo povezati sa uzrocima anoreksije. Često gubitak apetita i neprijatno ponašanje proističu iz čireva u ustima ili dublje, u digestivnom traktu, a sve zbog uremije (nastale u krvnim sudovima zbog nagomilavanja otpada koji nije prošao kroz bubrege). Pas će, pritom, da konzumira istu količinu vode (ili povećanu), pokušavajući da nadoknadi tečnost koja bukvalno prolazi kroz bubrege, uz istovremeno povraćanje i nezainteresovanost. Iako nisu svi problemi sa bubrezima opterećeni gubitkom apetita, bolje je da vas i na to upozorimo.

Bolesti koje izazivaju promene u krvotoku takođe mogu da navedu psa da ne uzima hranu. Ali, to je samo jedan od simptoma, uz koji se javljaju i slabost, anemija, ili obrnuto, policitemija (povećanje broja krvnih zrnaca).

Pregled

S vremena na vreme može doći do prezasićenja i gubitka apetita, a da ne spominjemo razmažene ljubimce koji neće sve da jedu. Međutim, nedostatak apetita jedan je od simptoma koji ukazuje na različite poremećaje u organizmu. Nekad možemo da očekujemo (ako je mehanički problem ili nešto banalnog karaktera) da je ovaj simptom jedini i da problem i nije tako veliki. Međutim, ako je napadnut neki organ, treba očekivati pravi talas propratnih simptoma koji, posle pažljive opservacije mogu da ukažu na izvor problema.

Nažalost, simptomi uz koje ide neuzimanje hrane, nisu ni po čemu specifični i potrebni su stručno mišljenje i multidisciplinarni pristup da bi se problem rešio. Možemo da očekujemo iscrpljivanje organizma i stalan negativan efekat izazivača bolesti što dovodi i do povraćanja, balavljenja i dijareje. Sve dalje izaziva malaksalost, nezainteresovanost za okolinu, povlačenje u skrovite uglove itd. Zbog poremećaja krvotoka, to jest nedostatka kiseonika, javlja se i otežano, ubrzano disanje, bledilo sluzokože, gubitak težine i dehidratacija.

Kod ovakvih stanja javljaju se dva problema. Prvi je sama bolest, a drugi to što psu ne možete putem hrane da nadoknadite neophodno, pa se javlja i manjak energije, proteina, vitamina, minerala itd. Dakle, ne samo što morate da lečite psa, već treba i veštačkim putem da date ono što je neophodno u održavanju golog života, i pritom da vodite borbu protiv bolesti. Zato da se na kraju vratimo na početak. Odbijanje hrane može da bude veliki problem pa ukoliko se na vreme ne obrati pažnja, možemo da očekujemo jake metaboličke poremećaje (naravno, zavisno od uzročnika) koji se dugo prevazilaze i sa promenljivim uspehom. Praćenjem ponašanja i uzimanja hrane, u startu ste na prvoj odbrambenoj liniji koja ne dozvoljava razvijanje ozbiljne bolesti i nanošenje štete vašem četvoronožnom prijatelju.