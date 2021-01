OBLIK KOMUNIKACIJE ILI UPOZORENJE ČLANOVIMA PORODICE - Šta kada vaš pas preterano laje?

Lajanje je prirodna reakcija na nadražaje. Međutim, preterano lajanje može izazvati probleme za neke vlasnike kućnih ljubimaca. Za one koji u neposrednoj blizini imaju komšije kojima je potrebna tišina ili ih nervira dugo lajanje, saveti u nastavku teksta mogu biti veoma korisni. Ovi saveti će Vam pomoći da shvatite zašto Vaš pas laje kako biste mogli da smanjite nadražaje i da lakše naučite Vašeg ljubimca da ne laje.

Kada želite da naučite Vašeg psa da ne laje, važno je da pronađete uzrok buke. Lajanje je normalna pojava u životu psa. To je oblik komunikacije i upozorenje ostalim članovima porodice. Dakle, neki psi laju da bi uputili različite poruke drugim psima. Postoje, međutim i mnogi drugi razlozi zbog kojih Vaš ljubimac može da laje. Na primer, neki psi laju znog uznemirenosti i nesigurnosti, frustracije od toga da budu zatvoreni, iz dosade, neki žele da skrenu pažnju na sebe, a neki laju zato što imaju medicinski problem. Važno je da kao štene, Vaš ljubimac bude pravilno socijalizovan. Rana pozitivna iskustva sa mnogo različitih ljudi, mesta, zvukova i nadražaja će sprečiti Vašeg ljubimca da kasnije laje zbog uznemirenosti ili straha.

Neželjeno lajanje možete spriječiti tako što otkrijete uzrok, uklonite ili smanjite faktore koji provociraju lajanje i učite Vašeg ljubimca prikladnom ponašanju. Pri određivanju uzroka lajanja Vašeg ljubimca, analizirajte doba dana kada laje, pratite spoljne nadražaje koji potstiču lajanje i proverite Vaše reakcije na neželjeno lajanje. Potražite obrazac koji se ponavlja i koji će Vam pomoći da uspešno trenirate Vašeg ljubimca.

Nakon što ste odredili uzrok nepoželjnog ponašanja Vašeg psa, pokušajte da eliminišete nadražaje koji izazivaju lajanje. Ako Vaš ljubimac laje zbog anksioznosti kad ostane sam, onda će, možda pomoći ako mu napravite manje i sigurnije okruženje u kojem će ostati kada Vi niste tu. To može da bude transporter ili kućica, ali trebalo bi da Vašeg ljubimca postepeno učite da bi on to doživljavao kao mesto gde se oseća sigurno, a ne kao kaznu.

Ako Vaš ljubimac laje iz dosade, pokušajte da povećate pozitivne aktivnosti, omogućite mu više šetnje, igre ili nove igračke. Analizirajte i kako Vi reagujete kada Vaš ljubimac laje. Neki vlasnici slučajno podstiču svoje ljubimce tako što nepoželjno ponašanje pokušavaju da prekinu pomoću igrački i poslastica za pse. Na ovaj način lajanje se samo podstiče jer doprinosi dobijanju nagrade od vlasnika.Takođe, proverite svoj govor tela i nivo buke kao odgovor na lajanje Vašeg ljubimca. Agresivan, glasan odgovor na njegov lavež može pogoršati problem i dovesti do još više lajanja.

Ako se preterano lajanje i dalje pojavljuje, čak i nakon uklanjanja nadražaja, možda će biti potrebno da koristite različite tehnike treninga kako bi utišali Vašeg ljubimca. Neke životinje mogu naučiti da prestanu da laju na komandu. Da bi Vaš ljubimac prilikom treninga poslušao naredbu tiho ili miran, važno je zapamtiti da on mora povezati naredbu sa akcijom.Zato, ako ga učite da ne laje, potrebno je ga naučite i da laje ili govori na komandu. Počnite tako što ćete naći nadražaje koji provociraju lajanje Vašeg ljubimca. Svaki put kada Vaš pas laje, recite komandu za lajanje i dajte mu nagradu. Nakon što je pas naučio ovu naredbu, dodajte naredbu miran nakon lajanja, kada pas ćuti. Obavezno pohvalite Vašeg ljubimca posle obe komande i dajte mu nagradu. Kada Vaš pas nauči ove komande, počnite ih vežbati u različitim situacijama koje su ranije provocirale nepoželjno lajanje. Na primer, ako zvono obično izaziva epizodu lajanja, vežbajte komandu nakon zvona. Vremenom, Vaš ljubimac će naučiti da prestane da laje na naredbu.

Trening Vašeg ljubimaca da reaguje na komandu je veoma koristan kada ste prisutni. Međutim, ako Vaš ljubimac preterano laje kada Vi niste tu, onda će vam više koristiti daljinski uređaji protiv lajanja. Ovi uređaji prskaju vodu, ispuštaju sprej ili se aktivira zvučni alarm svaki put kada Vaš ljubimac laje. Ovi uređaji ne povređuju psa, ali su većini pasa neprijatni. Vaš ljubimac će uskoro povezati nepoželjno lajanje s neprijatnom bukom, vodom ili sprejom i prestaće ili će bar smanjiti svoje lajanje.