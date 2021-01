PRIZNALI SU! Evo šta će muškarci prvo pogledati na ženi kada se SKINE

Naučnici su naročito pazili na jednu stvar - pokrete očima. Naime, to bi trebalo da otkrije kako ispitanici doživljavaju osobe na slikama.

Kuda prvo ide pogled?

Rezultati ovog istraživanja pokazali su da muškarci koji gledaju ženu u lice – nemaju interesa za nju! Pazite sada: ako muškarac smatra ženu atraktivnom, najpre gleda grudi i bokove. Momci, zista? Dakle, prema ovom istraživanju kontakt očima uopšte nije važan?!

Objašnjenje tog ponašanja

Premda sve pomalo zvuči kao kliše, ne smemo prebacivati muškarcima. Rezultati istraživanja odgovaraju evolucijskim istraživanjima – koja su pokazala da su i "pramuškarci" prvenstveno obraćali pažnju na telo žene. Naime, muškarci žele da provere da li je žena "pogodna za nastavak loze", a to im govore telesni atributi.

A imamo i nastavak ove priče. Radnja se sad već odvija u nešto intimnijoj atmosferi, kad ste vi i vaš izabranik završili u vezi, braku ili barem u nekoj strastvenoj avanturi u krevetu. Pitanje glasi: Šta muškarci prvo gledaju na goloj ženi?

Sigurno ste malo znatiželjni, zar ne? OK, i mi smo! Kako bismo zadovoljili znatiželju, pronašli smo anketu u kojoj je učestvovalo 12.000 muškaraca – odgovarali su na jedno pitanje: "Gde najpre gledaju muškarci kad ugledaju golu ženu?“

U anketi su učestvovale i žene – pretpostavljajući gde muškarci najpre pogledaju. Imamo rezultate…

Dakle, gde muškarci najpre pogledaju kad ugledaju golu ženu?

Na…grudi! Da, opet grudi! Čak 51 posto žena pretpostavilo je da muškarci najpre gledaju grudi. I dobro su pretpostavile. Naime 45 posto muškaraca priznalo je da su grudi favorit. Međutim, to ne znači da muškarci povezuju vašu privlačnost s vašim grudima (male, velike, čvrste itd.). To znači da samo tamo gledaju – možda baš zato jer to prvo vide kad žena stoji frontalno gola ispred njih, prenosi miss7.