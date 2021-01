Kod besanih noći važno je IMATI nekoga da vam POMOGNE da brže i lakše zaspite

Nova istraživanja pokazuju da su psi najbolji partneri za spavanje ženama, čak mnogo bolji od mačaka i muškaraca.

Zanimljivo istraživanje sa koledža Kanisius pokazuje da se žene često lakše uspavljuju pored svojih pasa. One koje imaju takvo društvo u krevetu odlaze ranije na spavanje, bolje spavaju i ustaju ranije ujutru. Spavanje pored psa ženama je mnogo komfornije i sigurnije nego spavanje pored ljudskog partnera.

Ljudi i životinje imaju simbiotsku vezu stotinama godina unazad. Psi su životinje koje smo vekovima mogli da treniramo i odgajamo da nam budu zaštitnici i pratioci. Kada se ljudi i psi gledaju u oči, nivo ljubavnog neurotransmitera oksitocina skače do plafona, otkriva jedno japansko istraživanje.

Psi osećaju ljubav i njihov nivo oksitocina raste za čak 130 odsto kada se ušuškaju pored vlasnika. Ljudi osećaju ljubav kada gledaju u oči svojim krznenim psećim ljubimcima. Oksitocin je ista hemikalija koja čini da se majke osećaju lepo i voljeno kada gledaju u oči svojim bebama i osećaju se zaštitnički nastrojene prema svom potomstvu.

31 odsto žena koje su učestvovale u istraživanje otkrile su da nisu osetile toliko ljubavi i mir spavajući pored mačke. Sa mačkama ne delimo iste vibracije kao sa psima i drugim ljudskim bićima. Ali, lice mačke je neverovatno slično proporcijama bebinog lica jer su obično iste veličine.

Dok su one žene koje su imale društvo bilo koje druge životinje ili muškarca u krevetu imale probleme sa spavanjem, one koje su spavale sa psima nisu imale nikakvih problema. Čak je i 7 odsto žena koje su spavale same imalo bolji san od njih.

