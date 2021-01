NEVEROVATNO! Još na ultrazvuku se naziralo nešto čudno kod ovih bliznakinja, a onda je usledio ŠOK na porođaju! (FOTO)

Ceo svet obilazi dirljiva slika dve bliznakinje, rođene pre vremena, koje su na svet došle na poseban način.

Arija i Skajlar Morgan Troden su na svet došle carskim rezom, potpuno zagrljene. Fotografiju je napravila zapanjena babica, koja je prokomentarisala da su i ona i lekar ostali bez teksta kada su ih videli u takvom položaju. Bez reči su ostali i očevi devojčica, Kajran Troden (25) i Rajan Morgan (28) iz Sarija.

Bliznakinje je na svet donela surogat majka, a i na fotografijama sa ultrazvuka vidljivo je da su se i u njenom stomaku devojčice stalno grlile.

Surogat majka inače je rođaka Rajana Morgana koja se ponudila da im ostvari želju da postanu roditelji, a onda je usledilo još veće iznenađenje kada su saznali da čekaju bliznakinje.

Trudnoća je tekla dobro sve dok u 20. nedelji nisu saznali da devojčice boluju od sindroma međublizanačke transfuzije, zbog čega su strahovali da jedna devojčica neće preživeti. Međutim, na svu sreću, hitnom laserskom operacijom je sve rešeno

.Nakon toga, svake dve nedelje išli su na preglede koji su ukazivali na to da je sve u redu. Devojčice su ipak rođene 10 nedelja ranije. Bile su stare 29 nedelja kada je porođaj počeo - bilo je to 23. novembra, a očekivalo se da će trudnoća trajati do februara. Ipak, dobra vest je da su obe zdrave.

Onda je usledila još jedna, manja komplikacija - Kajran se pozitivno testirao na Kovid dan nakon što su devojčice rođene, pa su obojica morali u izolaciju.

- Bili smo očajni što nismo mogli da od početka budemo sa njima, ali osoblje je bilo divno i obaveštavali su nas o svemu, slali su nam i slike - kažu njih dvojica.