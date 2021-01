Postpraznična depresija ili kako smršati posle praznika?

Glavno pitanje koje nam se prirodno nameće posle svih novogodišnjih i božićnih praznika jeste – kako smršati? Iako je ove Nove godine neko veliko slavlje izostalo, slavili smo u najčešće u svojim domovima sa porodicama, ali smo se uprkos svemu veselili, dobro jeli. Ukrasne lampice su se ugasile, a realnost nas je pogodila jače nego što smo se nadali.

Farmerice se teže zakopčavaju, kopča na kaišu se pomera, broj na vagi se povećava i sada se pitamo da li su nam zaista bili potrebni svi ti kolači, slatkiši i kiflice? No, hajde sada da ne gubimo vreme i da se fokusiramo, i da damo odgovor, na ono mnogo važnije pitanje – KAKO SMRŠATI POSLE PRAZNIKA?

Počnite pametno – fokusirajte se na male i realne promene, kako ne biste već u samom startu napravili grešku i odustali tako što ćete postaviti velike i nedostižne ciljeve. Pa da počnemo.

NASTAVITE DA JEDETE

Pitate se kako sad to?! Kako da nastavite sa jelom kad želite da izgubite koji kilogram? Nakon praznika i neprestanog jela činiće vam se kao idealno rešenje da u narednih nekoliko meseci u potpunosti preskačete i izbegavate određene obroke kako biste izgubili na težini. Pogrešno! Nemojte sebi dozvoliti ovako drastičnu promenu, jer ćete na ovaj način samo biti gladniji. Ukoliko preskočite ručak, velika je verovatnoća da ćete posegnuti za grickalicama kako biste utolili glad na brzinu, a pored toga obilna i kasna večera neće izostati. Zato je naš savet da nastavite da jedete, ali da se fokusirate na količinu i na raspored obroka. Nemojte ih preskakati, već se potrudite da imate isplanirane sve obroke u toku dana i da vam dan počne zdravim doručkom punim proteina, a ne kafom i pecivom.

BUĐENJE IZ ZIMSKOG SNA

Znamo, lepo je ispod mekanog i tolog ćebeta, ispred televizora, uz omiljeni film i zavučenu ruku u omiljenu kutiju keksa. Ova „ušuškana“ atmosfera je sigurno doprinela i tome da se fizička aktivnost svede na džogiranje od kreveta do frižidera i na neumorno podizanje kašike sa stola pa sve do usta. Umorili se jesmo, ali samo od teške hrane. Zato je vreme da se aktiviramo. Vežbanje, ne samo da sagoreva kalorije, već doprinosi tome da se osećamo bolje i budi u nama želju da se zdravije hranimo. Ukoliko su obaveze one koje vam stoje na putu, ni to nije izgovor. Brzi trening možete da uradite i kod kuće, youtube može tu da vam pomogne, kao i aplikacije koje možete da skinete na vaš mobilni telefon.

U TO IME „ŽIVELI“!

Nazdravljamo čašom vode novom početku i novoj odluci da izgubimo taj višak kilograma. Svo to piće i sokovi tokom prethodnih dana imali su uticaj na naše zdravlje. Ne zaboravite da su akoholna pića kao i sokovi puni nepotrebnih kalorija, te mogu da utiču na povećanje telesne težine, a pored toga često mogu da izazovu i neprijatan osećaj u stomaku i nadutost. Zanimljivo je da ljudi često misle da su gladni kada su zapravo žedni. Zato, sledeći put kad poželite nešto da grickate pokušajte prvo da popijete čašu vode i sačekajte 20 minuta – vaša „lažna glad“ će nestati. Takođe, napitak koji je niskokaloričan može da ubrza metabolizam, ublaži osećaj gladi, a pored toga i da ubrza proces izbacivanja štetnih materija iz organizma. Zamenite čašu soka čašom vode, to je najbolja zamena koju možete da uradite. Izračunajte sami koliko je to samo kalorija manje na nedeljnom nivou.

REŠITE SE OSTATAKA

Naravno, tokom praznika hrane ima u izobilju, tako da se neretko dešava da, pored onoga što smo sami spremili, rodbina, baka i majka upakuju još nešto za poneti. Tako nam se u frižideru nađu četiri vrste torte, izobilje sitnih kolača, ruske salate po plastičnim činijama i razne đakonije upakovane u folije… da ne nabrajamo dalje, znate i sami kako frižider ume da izgleda nakon praznika. Vreme je da se te hrane rešte – vreme je za „čišćenje“ frižidera. Ukoliko želite da se rešite viška kilograma važno je da se rešite i iskušenja. Zamenite torte i kolače voćem i povrćem i u vaš frižider ubacite zdrave namirnice. Dajemo vam još jedan savet. Kada krenete u prodavnicu, napravite spisak potrebnih namirnica kako ne biste odstupali od plana.

NE, NISTE SAMI

Uz nas na vašem putu ka zdravom životu, koji zna da bude pun iskušenja i izazova, niste sami. Fokusirajte se na sopstvene potrebe i pažljivo slušajte signale koje vam telo šalje. Jasno je da rešenje nije samo željeni broj na vagi. Suština je u promeni načina života, a upravo to vam Herbafast pruža.

Herbafast je tu da vam pomogne da se rešite loših navika. Utišaće vašu želju za grickalicama, pojačaće sitost koju osećate i tako olakšati da se hranite zdravije i da postanete aktivni u skladu sa svojim tempom.

Uz njega ćete izgubiti na težini ali sa Herbafastom ćete takođe naučiti da živite zdravo. Zato se već godinama zalažemo za ZDRAV NAČIN ŽIVOTA, koji će dovesti do LEPŠEG IZGLEDA i ZADOVOLJSTVA. Započni već danas putovanje ka “svome novom ja”!

Autor: N.V.