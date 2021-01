STALNO VAM SE SPAVA? To je znak da vam organizam poručuje ovo!

Naravno, postoji mnogo stvari koje mogu ujutro da izazovu taj pospan, letargičan osećaj. Dobra vest je da se većina njih može sprečiti.

Evo nekih osam glavnih razloga:

1. Ne spavate dovoljno dugo:

Prvo se setimo onog što je očigledno: većini odraslih treba oko sedam do devet sati sna noću, prema zvaničnim preporukama Američke akademije za medicinu spavanja. Iako se neki mogu izvući sa manje i još uvek se osećaju odmorno sledećeg jutra, malo ih je.

2. Previše spavate:

Na drugom kraju spektra moguće je previše spavati. Ne postoji službeni broj sati koji predstavlja prespavanje, ali neki znakovi da možda pretjerujete uključuju osećaj umora tokom celog dana, pad energije i jutarnje glavobolje.

3. Ne spavate kvalitetno:

Ako spavate osam sati bez prekida, ali se i dalje budite umorni, to je znak da ne spavate kvalitetno. Postoje četiri faze sna, a poslednje dve - REM i ne-REM duboki san - su one u kojima se naš mozak zaista odmara i puni. Ljudi koji se često probude usred noći verovatno neće trošiti toliko vremena na one koliko bi trebali.

4. Pijete pre spavanja:

Iako bi poneki gutalj pre sna mogao da vas opusti, istraživanje pokazuje da konzumiranje alkohola pre spavanja inhibira taj uvek važan REM san. Pre nego što ih zamenite velikom čašom vode ili čaja, imajte na umu da previše tečnosti pre spavanja može prouzrokovati odlazak do kupatila usred noći. Urolog Vanita Sima, preporučuje da poslednje piće popijete nekoliko sati pre nego što se ugase svetla.

5. Jedete pre spavanja:

Uživanje u slatkom desertu neposredno pre spavanja može onemogućiti zaspanje. Dr Mišel Breus, sertifikovani stručnjak za spavanje, kaže da bi većini ljudi bilo bolje da ponoćno grickalice smanje na 200 do 250 kalorija oko 30 minuta pre spavanja - idealno je mešavina celih ugljenih hidrata i masti ili proteina.

6. Vaš raspored spavanja je nestalan:

Telo voli doslednost, pa tako odlazak na spavanje jedno veče u 22 sata, a drugo u 1 ujutro, samo će zbuniti vaš organizam.

7. Prekasno ste telefonirali:

Kad smo kod alarma, taj noćni vam takođe može biti znak da uveče odložite telefon i ostalu elektroniku. Gledajući plavo svetlo preblizu kreveta može se poremetiti sa vašim cirkadijalnim ritmom, a ovih dana pomicanje obično povlači poplavu stresa, uzbuđenja ili straha - od kojih nijedno nije pogodno za duboki, restorativni odmor.

8. Imate apneju u snu:

Medicinsko stanje koje uzrokuje abnormalnosti disanja tokom spavanja, apneja tokom spavanja često dovodi do hrkanja i čestih buđenja tokom noći. Ako sumnjate da biste je mogli imati, obratite se lekaru. Oni bi mogli da preporuče novi položaj spavanja, promene prehrane i gubitak težine kao potencijalne planove lečenja.