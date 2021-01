Da li često osećate pritisak u sinusima?

ORL specijalista Dr Bojan Perišić iz KBC „Dr Dragiša Mišović“, savetuje kako da se rešite ovih tegoba.

Svakodnevno se svojoj ambulanti susrećem sa pacijentima koji se žale na kašalj, slivanje sekreta, osećaj punoće u predelu lica i čela. Takve tegobe posledica su povećane produkcije sekreta i njegovog gomilanja u nosu, paranazalnim sinusima kao i slivanja istog u pluća. Taj sekret je u normalnim okolnostima naš prijatelj, pomaže da štetni agensi poput čestica aerozagađenja, virusa ili bakterija naprave što manju štetu u našim disajnim organima.

Fiziologija

Od nosa preko ždrela i grkljana pa sve do pluća čitava sluznica sadrži žlezde koje proizvode sekret. U fiziološkim uslovima sekret je bistar, providan, lako se eliminiše i iskašljava.

Kašalj kao zaštitini mehanizam

Kašalj je zaštitni mehanizam koji naš organizam aktivira kako bi izbacio iz sebe ono što mu smeta i ne prija. U situacijama kada dođe do virusne ili bakterijske infekcije, kada je broj čestica prašine veliki, dolazi i do povećanog stvaranja sekreta u disajnim putevima. Pojačan rad mukoznih žlezda i povećana produkcija sekreta rezultat su pokušaja našeg organizma da sve te štetne agense što efikasnije eliminiše. Međutim, takav sekret postaje gust, žilav, lepljiv i njegova eliminacija postaje otežana. Ostaje zalepljen za zidove disajnih organa, gomila se u paranazalnim sinusima čije pražnjenje u nosne šupljine postaje otežano tokom infekcije ili prisustva alergije. To je ono što posebno iritira pacijenta, gomila se u donjim partijama disajnih puteva, posebno u plućima.

Posledica nagomilavanja sekreta u plućima je kašalj koji postaje dosadan i iritantan, a neproduktivan

Paranazalni sinusi ispunjeni gustim i lepljivim sekretom ne mogu se isprazniti i to dovodi do tegoba u vidu osećaja pritiska u predelu lica i čela. Čak i ono malo sekreta koji se eliminiše, slivanjem završi u plućima i izaziva kašalj. Važno je napomenuti i da tako gust i lepljiv sekret postaje potencijalno žarište infekcije jer sadrži zarobljene mikroorganizme koji se razmnožavaju i zadržavaju. Zbog nemogućnosti adekvatne eliminacije sekreta naročito su ugroženi pacijenti koji boluju od astme ili HOBP, ali i pacijenti sa hroničnim bolestima sinusa pošto zarobljeni sekret u sinusima može dovesti do trajnog oštećenja sluznice paranazalnih sinusa, upornih i dosadnih glavobolja, a kod dece i širenje infekcije na okolne strukture poput oka ili srednjeg uva.

Olakšavanje evakuacije sekreta

Iz svega navedenog nameće se zaključak da problem slivanja i nagomilavanja sekreta u disajnim putevima, nemogućnost eliminacije iz paranazalnih sinusa nije bezazlen problem i kao takav zahteva adekvatan pristup. Pored tzv. kauzalnog lečenja, tj. lečenja uzroka problema primenom antibiotika, lekova za lečenje astme ili alergije, neophodan deo terapije moraju biti i sredstva koja olakšavaju evakuaciju sekreta. Time se sprečava njegovo zadržavanje u disajnim organima. Takva sredstva nazivamo mukoliticima, a osnovna funkcija im je da sekret učine manje gustim i lepljivim. To omogućava njegovo lakše izbacivanje.

Uz adekvatan unos tečnosti koji je važan za „razvodnjavanje“ sekreta, na raspolaganju su nam i efikasni preparati sa sa organskim medom i propolisom.

Kod pojačane sekrecije nosa ili slivanja sekreta, kako bismo prevenirali stvaranje gustog i lepljivog sekreta, teškog za eliminicaju, mukolitik može biti od velike pomoći. Takođe je bitno održavati toaletu sluznice nosa hipertonim rastvorima sa dodacima eteričnih ulja i propolisa. Ovi sastojci dodatano sprečavaju zadržavanje virusa, bakterija i prašine u nosu, ali i olakšavaju i eliminaciju sekreta iz paranazalnih sinusa.

Autor: Pink.rs