Protekle nedelje obeležen je Svetski dan fetiša - koji je vaš?

I vrapci već znaju da na ovom svetu postoji mnogo osoba kojima su fetiš stopala. Oni koje to neverovatno seksualno uzbuđuje plaćaju i do 300 dolara da uđu u privatne spa centre kako bi mogli da uživaju u pogledu na stopala, da ih ližu i "obožavaju", kako oni kažu.

Osim toga, neke muškarce uzbuđuju devojke u blatu ili živom blatu. Postoje brojni video snimci na tu temu na YouTube-u, a u mnogim slučajevima je reč o veštački napravljenom blatu. Ipak, onima koje uzbuđuje da gledaju devojke u blatu ništa ne znači da li je to blato prirodno ili veštačko.

Verovali ili ne, nekima su fetiš devojke koje ne mogu da startuju automobil! Sigurno ste pomislili da nema ništa seksi u tome što ne može da pokrene motor, ali to nekim muškarcima pokreće "motor". "Možda je zvuk motora to što me uzbuđuje, možda to kako devojke grizu usnu dok pokušavaju da startuju auto ili to kako im se pomeraju grudi dok se trude da to urade", kaže jedan muškarac.

Možda niste znali, ali postoje i oni kojima je fetiš - vuna (što možda i nije loše tokom zimskih meseci. Pored ovih, mnogima su fetiš šake, seksi veš, halteri, čarape...S obzirom na to da je cilj Dana fetiša koji se obeležava 17. januara da podstakne ljude da se ne stide svoje seksualnosti i svega onoga što ih uzbuđuje, pišite nam koji su vaši fetiši.

Autor: Pink.rs