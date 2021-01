Kako da se rešite se loših navika u vezi viška kilograma?

Ostvarite napokon svoj cilj- vitku liniju, uz sledeće savete!

Navike, svi ih imamo, kako one dobre, tako i one loše – od grickanja noktiju pa preko jela iz dosade. Poznato zvuči, zar ne? To su navike o kojima uglavnom ni ne razmišljamo, razlikuju se od osobe do osobe, ali im je jedna stvar zajednička, a to je uticaj koji imaju na nas. One mogu da izazovu zdravstvene, fizičke ali i psihičke posledice i pored toga troše našu energiju koja bi mogla biti preusmerena na nešto korisnije.

Dobra vest je što možemo da se rešimo bilo koje loše navike, samo ako to čvrsto odlučimo, a evo i kako:

PRIHVATITE PROBLEM

Ključni faktor za prevazilaženje bilo kakvog problema, jeste prihvatanje. Prihvatanje činjenice da to što radimo nije dobro za nas. Dakle, ukoliko ste na putu da izgubite koji kilogram, jednostavno morate da prihvatite da vam to grickanje u 22h škodi i da vas vuče nazad. Kada krenete ka polici sa slatkišima, zastanite i razmislite koji je vaš cilj.

POSVETITE SE CILJEVIMA

Posvećenost. Još jedan važan faktor kada govorimo o postizanju ciljeva. Često zbog nedostatka motivacije brzo izgubimo interesovanje, odustajemo i nismo posvećeni našim željama jer nam se čine tako daleko. Ali hajde da krenemo polako. Dan po dan. Ako ste krenuli u teretanu ili ste odlučili da radite vežbe kod kuće, nije važno, važno je da isplanirate svaki dan, odredite vreme koje ćete na primer posvetiti treningu, zapišite na papir, a još bolje bi bilo da imate planer u koji ćete upisati raspored treninga i aktivnosti za celu nedelju. Nakon one nedelje kada uspete da ispunite sve što ste planirali, svaka naredna nedelja će biti lakša, a vi ste time stekli jednu dobru naviku.

STRES KREIRA NAVIKE

On je jedan od glavnih krivaca zašto uopšte i imamo loše navike, često umesto da kažemo šta nas muči mi taj problem “guramo ispod tepiha.” Iako krijemo emocije, naše telo i naš um to prepoznaju i kako mi guramo nezadovoljstvo u neke dubine, naše telo i um počinju da reaguju na svoj način stvarajući određene navike kako bi se lakše nosili sa stresom. Ljudi često kada su pod stresom jedu više nego što treba i utehu pronalaze u hrani. Kako je teško boriti se sa stresom, u takvim momentima je važno da razumemo svoje emocije, kako se osećamo i da primenimo prvi savet iz ovog teksta. Kada razumemo svoja osećanja, znaćemo i šta nam je potrebno da bi problem rešili. A to sigurno nije beg u frižider.

DOSADA

Još jedan razlog zašto kreiramo navike. Kada nam je dosadno želimo da popunimo praznine u vremenu. Gledamo televizor, ali bi nešto da radimo sa rukama, pa ih istog momenta spuštamo u kesu čipsa. Čekamo bus na stanici, a trafika koja se tu nalazi u našim mislima nudi samo čokoladice. Pauza na poslu je idealan momenat da se spustimo do automata i uzmemo jedan sok. Poznat scenario?

Kada se nađete u ovakvim situacijama, razmislite šta je zapravo dobro za vas. Na koji način možete kvalitetno da iskoristite to vreme. Dok gledate tv, možete raditi vežbe, dok čekate bus slušajte muziki, dok ste na pauzi pričajte sa kolegama. Ima toliko drugih i sjajnih stvari koje možete da radite umesto da jedete iz dosade.

UDRUŽITE SNAGE

Ako vam je teško da se sami borite sa viškom kilograma, udružite snage sa nekim. Nađite sebi partnera za trening, nekoga ko će sa vama da prati isti program ishrane, tako će vam biti lakše. Ukoliko zastanete na tom putu, uvek ćete imati nekoga pored vas ko će vas pogurati napred i reći vam da ne gledate, nazad, tamo gde se nalaze vaše loše navike, već napred, tamo gde je vaš zajednički cilj.

VIZUALIZUJTE USPEH

Jedan od najboljih načina za uspeh jeste vizuelizacija istog. Zatvorite oči i zamislite sebe onako kako želite da izgledate, zamislite šta bi vam prijatelji, porodica rekli, zamislite kako biste se vi tad osećali u sopstvenoj koži, zamislite potpunu transformaciju i zamislite sve ono šta treba da uradite kako bi do tog cilja došli. Vaš um je moćan alat, iskoristite ga i pustite ga da vas vodi.

Na putu ka ostvarenju vaših ciljeva, primenite ove stvari, neki dani će biti teški, ali nemojte da odustanete. Ako ste jedan dan “prevarili” salatu sa čokoladom, nemojte biti ni toliko strogi prema sebi i pomisliti kako vi to ne možete. Nema veze, biće takvih dana, tada prebacite fokus ponovo na dobre navike i nastavite tamo gde ste stali. Dajte sebi vremena i rezultati će sigurno doći.

Autor: Pink.rs