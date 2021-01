Dirljivo! Pas nedelju dana čekao vlasnika ispred bolnice (FOTO+VIDEO)

Bončuk, što na turskom znači „perla“, nagrađena je za svoju vernost emotivnim susretom sa vlasnikom Kemalom Senturkom (68), kada je konačno izašao iz bolnice u gradu Trabzon na severoistoku Turske, prenosi Tanjug.

Senturk je prebačen u bolnicu 14. januara zbog embolije mozga, a Bončuk, koja je ime dobila po svojim smeđim očima, pratila je kola hitne pomoći.

Loyal Dog Chases After Ambulance And Spends Six Days Outside Turkish Hospital Waiting For Sick Owner https://t.co/YLKuA2vtnn pic.twitter.com/f3w4p1vq76