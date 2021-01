Prijatelji sa POVLASTICAMA... može li ovakav odnos da potraje ili preraste u vezu?

Iako ste najverovatnije čuli da ljudi pričaju o svojim "prijateljima s povlasticama" ili "benefitom", možda ne razumete jasno značenje ovog termina.

Reč je o specifičnoj vrsti veze koja može da bude zbunjujuća, jer se definicija prijateljstva sa koristima često razlikuje u zavisnosti od toga šta od koga tražite. Generalno, situacija sa prijateljima koji imaju beneficije mnogo se razlikuje od emotivne veze - sve se svodi samo na "akciju u krevetu", bez ikakvih konsenzualnih odnosa.

U osnovi, odnos "prijatelja sa povlasticama" znači razmenu strasti bez posvećenosti i emocionalne veze, a ponekad čak i bez uzajamnog poštovanja. Izraz se prilično često koristi kod ljudi u dvadesetim godinama koji žele da istraže svoju čulnost bez potrebe da budu odgovorni za osećanja bilo koje druge osobe. Ovakve veze nemaju mnogo zajedničkog sa prijateljstvom.

Da li "prijateljstvo sa povlasticama" za muškarca znači nešto drugo?

Scenario obično ide ovako: muškarac želi da razmenjuje strasti sa ženom, ali ne želi obavezu, niti želi da izađu zajedno. Zove je samo kad želi da je vidi i da "razmene hemiju".

Da li je "prijateljstvo sa benefitom" dobra ili loša stvar?

Razvoj "prijateljstva s povlasticama" može postati razdor između muškaraca i žena. To ne znači da ovakva veza ne može da traje, međutim, najvažnije je održati međusobno poštovanje, koje je ključni element ovakvog odnosa. Ako pustite muškarca da bude fizički intiman sa vama, a ne poštuje vas, i mislite da će to dovesti do novog nivoa veze, u opasnoj ste zabludi.

Može li "prijatelj sa pogodnostima" postati partner?

Ako tokom vašeg (prećutnog) dogovora neko od vas dvoje počne da razvija osećanja, to komplikuje situaciju. Muškarci su biološki programirani da progone ženu i budu fizički intimni sa njom, sklanjajući emocije iz ove jednačine. U odnosu "prijateljice s benefitom", muškarci ne razvijaju osećanja prema njoj na ovaj način.

S druge strane, žene obično doživljavaju emocije posle intimnog čina, zbog kojih se osećaju povezano sa svojim partnerom, što komplikuje stvari. Poricanje ovih emocija može dovesti do toga da se žene osećaju zbunjeno, dovodeći u pitanje legitimitet ove ležerne veze.

Pokušaj da izvučete više iz ovoga može imati teške posledice, posebno ako ste započeli odnos kao prijatelji. Obavezno dobro razmislite o situaciji i procenite prednosti i nedostatke.

Autor: Pink.rs