Mnogim parovima OVO nije ni na kraj pameti, a GARANTUJE ODLIČNU PREDIGRU I VRHUNAC!

Sve znamo, sigurno već kolutate očima na sami spomen bilo kakvog saveta o seksu, jer naravno, šta tu ima da se priča!?

E pa, iznenadićete se, ali ima. Možda je u vašem životu i u vašoj spavaćoj sobi uvek jednako dobro (a zapravo dosadno i isto) ili imate utisak da ništa ne treba popraviti, no činjenica je da uvek možemo još malo da začinimo stvari.

Sirove strasti (ili kako neki znaju da kažu - niske strasti) jedan su od najvećih užitaka koje možemo da osetimo, pa zašto ih onda ne pojačati kad nam čine toliko dobra i pritom nas još i usrećuju.

Seks kao takav (odnosno, za one romantičnije - vođenje ljubavi) ima niz dobrobiti kako za naše duhovno, tako i za naše telesno zdravlje i ne bi ga trebalo izbegavati, a još manje bi trebalo o njemu ćutati.

Zato, predstavljamo vam nekoliko saveta kojima možete dodatno da zagrejete atmosferu, pa čak i ako smatrate da je vaš seksualni život sasvim u redu.

Većina nas neke je od njih činila na početku veze, no vremenom kao da smo zaboravili koliku moć u seksualnom životu ima predigra. Pa, podsetimo se... Evo šta možete da učinite kako biste i vi i partner poželeli da se "češće zajedno znojite".

MASIRAJTE SE

Masaža je savršen način da završite dan. I sami znate koliko bi vam godila da vam je neko priušti kad dođete umorni s posla... Priuštite to i svom partneru. Počnite s klasičnom masažom - krenite od ramena, lagano se spuštajući niz leđa, pa podvucite ruke i na njegov torzo, a onda ih lagano spustite na njegova bedra preko međunožja. Naravno, kreme, ulja i lubrikanti su obavezna "dodatna oprema", a pokoji ugriz na vratu ili bradavicama, pljuska po guzi i prljava reč na uho - više su nego dobrodošli.

OBUCITE NEŠTO SEKSI

Zvuči kao kliše, ali nije. Ne samo da će vaš partner uživati u pogledu, nego ćete i vi imati više samopouzdanja jer ćete se osećati seksepilnije. Ako želite da izađete iz zone komfora i starih navika, umesto seksi veša, možete da probate i nešto drugačije, na primer kostim francuske sobarice ili nestašne studentkinje.

VREME JE ZA FOTKANJE

Mala najava šta će se dogoditi kada se vidite ili kad padne mrak, mogla bi da izgleda ovako - vaša seksi fotografija ili samo krupni kadar dela tjela uz porukicu: "Razmišljala sam danas o tebi..." učiniće više nego što možete da zamislite, , piše Živim.hr.

NAPUNITE KADU

Topla mirišljava kupka opustiće vas oboje. U intimnoj atmosferi možete da razgovarate o seksu na način na koji do sada niste, a kada krenete put spavaće sobe zamolite ga da vam namaže leđa (jer sami ne možete), a ostalo će se već desiti samo od sebe...

ISPROBAJTE SEKSTING

Pošaljite seksi, pa čak i vulgarnu poruku onda kad se najmanje nada! Na primer, kad je na poslu. Ili u teretani. Napišite detaljno šta biste radili da je sad tu! Ne propuštajte ni jedan jedini sočan detalj! Garantovano će "doleteti" kući istog trena kad mu se ukaže prilika.

NEPRISTOJNI DODIRI

Dodirnite jedno drugo u javnosti, ali tako da niko ne vidi. Ako vam se ukaže prilika da ga uhvatite za guzu ili pređete rukom preko njegovih prepona ispod stola - učinite to. Iako ste oboje svesni da se seks neće dogoditi tog trenutka, iščekivanje kad bi moglo i maštanje o tome, sigurno će se zagrejati stvari.

MASTURBACIJA

Zašto ne biste masturbirali pred njim? Ili on pred vama? To nije samo dobar način da podignete atmosferu u spavaćoj sobi, već i način da se upoznate bolje i naučite šta je to što je vašem partneru potrebno. Budite hrabri. Uzmite njegovu ruku i vodite je tamo gde najviše volite.

ZAJEDNO U KUPOVINU

Većina žena u kupovinu ide ili s prijateljicom ili sama, iako i kupovina s partnerom može da bude i zabavna i veoma seksi. Na primerm, zamislite da kupujete donji veš, a on je taj koji će oceniti da li vam stoji dobro taj grudnjak ili halteri, pomoći vam da zakopčate samostojeće čarape ili svučete bodi... Pa još ako je kabina malo veća, a vi oboje raspoloženi... Dodir tu, poljubac tamo i trčaćete iz prodavnice kao dvoje napaljenih tinejdžera.