Svidela ti se devojka koja je VIŠA OD TEBE. Nema mesta PANICI

Ona je nekoliko centimetara viša od tebe, ali te neodoljivo privlači? Neprijatno ti je i pri samoj pomisli na to da izlaziš sa devojkom od koje si niži? Evo nekoliko saveta kako da prevaziđeš taj ocećaj.

Visok momak i niža devojka, gotovo su nepisano pravilo kada je reč o ljubavnim parovima, što tebi nimalo ne olakšava situaciju. Ako je ona viša od tebe, potrudi se da ne praviš baš važnu stvar od toga.

Znamo da to nije lako i da ti njena visina nekako stoji "nad glavom", da se brineš da će ti reći: "Ma, pali, kratki". Poenta je u tome da joj priđeš sa toliko samopouzdanja da ona jednostavno ne stigne ni da razmisli koliko si visok. Kada prilaziš devojci koja je viša od tebe, nikako ne pokreći temu o razlici u visini, već jednostavno budi ono što jesi. Pored nje se ponašaj isto kao i pored devojke koja je niža od tebe i imaj na umu da je prvi utisak gotovo presudan, pa uloži sav napor u to da je šarmiraš.

Ne služi se trikovima kako bi pored nje izgledao viši. Pored komentara i pošalica na račun njene ili svoje visine, jednako neprijatnu situaciju mogu da naprave i trikovi kojima se služiš da izgledaš viši – ideš korak, dva ispred nje, penješ se na stepenik... Na taj način samo ćeš postići to da devojka pomisli: "Šta on pokušava?!" Ako shvati da razlika u visini tebi predstavlja prepreku, sasvim sigurno neće želeti da izađe sa tobom.

Većina žena trudi se i želi da se oseća ženstveno, bez obzira na to koliko je visoka ili kakve su proporcije njenog partnera. OK, možda nećeš moći da je oboriš sa nogu, u bukvalnom smislu, ali postoje stvari koje možeš da uradiš. Ono što dame vole bez obzira na to koliko si visok, nizak, lep, jeste ponašanje džentlmena. Zato se tako i ponašaj – otvori joj vrata, pridrži joj kaput, pomozi joj da izađe iz kola.

