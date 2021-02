Žene su odgovorile na PITANJA koja muškarce najviše BRINU

Pročitajte kako su devojke odgovorile na najčešća muška pitanja u vezi sa orgazmom, penisom...

Kada mi devojka da broj njenog telefona, kada treba da je pozovem?

Pusti da prođe najviše 24 sata. U vreme SMS i ostalih elektronskih poruka i društvenih mreža, čekanje više od jednog dana nema smisla. Ukoliko odugovlačiš ona može da izgubi ineresovanje za tebe ili da misli da ti nije mnogo stalo da se vidite ponovo. Kad je pozoveš recite da ti je drago što ste se upoznali i pozovi je na kafu, piće ili večeru. Ako pristane, odmah se dogovorite za dan i vreme sastanka.

Da li je veličina penisa bitna?

To zavisi od žene do žene. U suštini, imate to što imate i prestanite da se opterećujete veličinom, pozabavite se tehnikom. Žene vole muškarce koji istražuju njihovo telo, koji žele da znaju šta im prija i koji su spremni to da nauče. Za dobru zabavu u krevetu veličina nije presudna, pišu čitateljke MH magazina.

Zašto neke žene ne vole oralni seks?

To ne treba shvatiti lično. Neke žene su jednostavno osetljivije na mirise, naročito na ukus sperme. Naravno, neke u tome iskreno uživaju. Ako ona to ne želi, nemojte je nagovarati. Neka sama odluči.

Zašto moja devojka ne može da doživi orgazam tokom seksa?

Možda se ti ne trudiš dovoljno, možda treba da je pitaš šta joj prija i šta bi želela da joj radiš. Odaberite poze koje najviše stimulišu njene erogene zone ili pozu u kojoj je možeš stimulisati i rukama. Pusti je da se koncentriše, nemoj je pitati "hoće li skoro".

Kako da znam da li glumi orgazam?

Nema sigurnog načina da to saznaš. Neke su tada glasne, neke uživaju u u tišini. Možda je najbolji savet da ne razmišljaš o tome. Ako glumi to je njen problem. Da bi partneri bili dovoljno bliski i opušteni u krevetu moraju o svemu otvoreno da pričaju. Zato - pitaj sve što te zanima.

Autor: Pink.rs