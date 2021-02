Loše se ljubi? Prebrzo doživljava vrhunac? Dosadan je u krevetu? Ne OČAJAVAJTE, svi ovi problemi imaju jednostavna i efikasna rešenja

Niko se nije naučen rodio. Pomozite svom partneru da postane bolji ljubavnik.

Prebrzo doživljava vrhunac

Rešenje ovoga problema nudi seksolog i autor knjige 'The Big O: Orgasms: How to Have Them, Give Them, and Keep Them Coming', Li Pedžet.

"Pobrinite se da vi kontrolišete situaciju i određujete brzinu pokreta. Za vreme seksa budite vi gore, pa malo usporite ritam."

Seks guru Ejmi Levin tvrdi da "katastrofe u krevetu'" uopšte nisu katastrofe i savetuje: "Najčešće te situacije uopšte nisu katastrofalne već nude mogućnosti da iskušate razne načine koji će vas dovesti do boljeg i strastvenijeg seksa."

Ne može da postigne erekciju

"Pojačajte stimulaciju, to znači više rada rukom, ustima i malo lubrikanta. Ukoliko to ne upali, prebacite se na neki drugi deo njegovog tela jer poslednje što želite da postignete je da povećate njegovu nervozu i nesigurnost", savetuje Ejmi Levin.

Loše se ljubi

Bacite se na seksi igricu ljubljenja - pokažite poljubac, a zatim zatražite da vas kopira.

"Prvo mu lagano sisajte donju usnu, zatim ga poljubite jezikom, pa svoje usne zadržite na njegovima. Nakon toga zatražite da vas kopira, a zatim to sve ukomponujte u savršeni poljubac', savetuje Ejmi Levin.

Autor: Pink.rs