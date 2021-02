DA LI TEČNOSTI ZA ISPIRANJE USTA MOGU DA ŠTETE ZDRAVLJU? Naučnici došli do neverovatnih saznanja! (VIDEO)

Tečnosti za ispiranje usta koriste se za uklanjanje bakterija i zaštitu zuba od karijesa i to se smatra kao jedan od najjednostavnijih načina zaštite. Međutim, naučnici su došli do saznanja koji ukazuju na to da neke tečnosti mogu da prouzrokuju zdravstvene probleme.

Ako se hlor heksetidin smatra sredstvom protiv bakterija, to je tačno samo u nekim slučajevima. Nedavni nalazi ukazuju na to da rastvor hlod heksetidina može da poremeti mikrobiom usnene duplje, što dovodi do pojave velikog broja bakterija, koje prozivode laktate, a to čini pljuvačku kiselijom, što nije dobro za zube.

Koncentracija laktata i glukoge, povišena je nakon upotrebe ovih sredstava za ispiranje usta. To je poremetilo i nitrate, i pretvorilo ih u nitrite, što se može odraziti i na cirkulaciju.

To je veoma važno, jer su autori otkrili povećani sistolni krvni pritisak, kada se upotrebljavalo sredstvo za pranje usta. Mnogi stomatolozi danas, nakon pojave koronavirusa, koriste hlor heksetidin za ispiranje usta, pre nego što obave stomatološke zahvate. Više o svemu, u nastavku teksta, u okviru emisije "Infoklinika".