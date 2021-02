Mačka zbog izraza lica postala HIT na internetu (FOTO)

Zelda, mačka koju je pronašao na ulici i rešio da je udomi Met Tahiof iz Londona, na društvenoj mreži Tviter ima hiljade pratilaca koje je osvojila svojim neobičnim izrazom lica. Naime, Zelda u svakoj situaciji izgleda iznenađeno.

Met je Zeldu spasao pre tri godine kada je začuo „mjauk“ koji mu je rekao: „Ne ostavljaj me zbog mog uplašenog izgleda“. Ubrzo nakon što je Zelda postala Metov član porodice, ovaj tridesetjednogodišnjak odlučio da na društvenim mrežama otvori profile sa Zeldinim likom.

See a housefly So discreet Tiny war cry Then I eat pic.twitter.com/9EsSefW5Cm

„Kada sam Zeldu pokazao prijateljima, kolegama i porodici, svi su se smejali i bili oduševljeni zbog njenog jedinstvenog izgleda“, objašnjava Met.

Zelda je vrlo brzo postala prava internet senzacija, a pored svake njene fotografije na društvenim mrežama stoji šaljivi opis koji objašnjava zbog čega je u tom trenutku šokirana.

I cannot lie

I must confide

I do a bad

And then I hide pic.twitter.com/BIC012JKPs