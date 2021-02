3 greške koje žene često prave na početku veze

Da li ga zvati i koliko često? Šta ako nestane na nedelju dana? Šta ako imate potpuno suprotstvljene stavove?

Na početku ljubavne veze žene često zna da uhvati panika jer nisu sigurne da li se zaista sviđaju muškarcu ili je zainteresovan samo za zabavu. U takvom stanju vrlo je lako napraviti pogrešne korake, a stručnjaci za veze ističu da mnoge žene čine vrlo slične greške.

Dobra vest je da možete prestati da ih pravite, ali ih najpre morate uočiti.

Kad on prestane da se javlja, ne javljajte se ni vi!

Toplo-hladne igrice na početku odnosa uobičajena su stvar. Uz pomoć njih muškarci i žene pokušavaju da otkriju koliko je kome stalo, imate li određene granice i kakvi ste zapravo. Neretko se zna dogoditi da vam se, na primer, muškarac javlja svaki dan, a onda zaćuti na nedelju dana, čak i više. Većinu žena tada uhvati panika, ne razumeju šta se događa i, u silnoj želji da ga zadrže uz sebe, počinju da napadaju na svim komunikacijskim frontovima.

Teška greška! Baš tada se ne treba javljati. Posvetite se svom životu, uživajte u sebi i stvarima koje vas vesele. A kad se on konačno javi, nemojte pokazati svoje oduševljenje nastavkom komunikacije.

Da, na početku veze on treba da osvaja vas

Nema ništa sporno u tome da žena danas napravi prvi korak. Ali ako nemate dovoljno samopouzdanja, teško da će vam prvi korak biti uspešan. Uostalom, muškarcima je urođen lovački nagon pa pustite onda njega da osvaja vas.

Drugim rečima, ne šaljite mu deset SMS poruka dnevno, ne zovite ga prve, ne šaljite mu stalno e-mailove, ne pojavljujte se na mestima koja on posećuje, ne predlažite susrete… Neka on osvaja vas i neka se trudi, a vi se podsetite na to da ste žena vredna pažnje. Ako to još niste naučile, nemojte se ni upuštati u vezu. Prvo osvestite vlastitu vrednost.

Imajte svoje „ja“

Neke žene se u blizini željenog muškarca spontano pretvaraju u njegovu kopiju. Poslušno klimaju glavom, slažu se sa svime što on kaže i nemaju svoj stav ni o čemu. Takvo ponašanje nije nimalo seksi. Ako on nešto govori, a vi se ne slažete s tim i imate argumente, nema potrebe da ćutite. Nemojte se plašiti da će on odustati od vas ako drukčije mislite.

Uostalom, ako je to razlog za odustajanje, onda vam on ni ne treba, kao ni veza s njim jer očigledno nećete imati budućnost. Budite svoje, mislite svojom glavom, jasno izrazite svoj stav — ali ljubazno — i ne dajte da manipuliše vama.