HOĆETE DA BANANE DUŽE OSTANU SVEŽE? Da, moguće je, ali uz ove trikove!

Tražite način kako da vaše banane na stolu ostanu sveže nedelju dana? Postoji jednostavan trik koji će sprečiti njihovo propadanje.

Svi znamo banane ne ostaju dugo sveže, i dok one čija je kora već uveliko popunjena smeđim mrljama čine odličan sastojak za hleb od banana, ona nije omiljena ljubiteljima ovog voća kada je žele pojesti za užinu. Ako banane kupujete početkom nedelje, a želite da potraju do kraja iste, postoji jednostavan trik kako to i dobiti.

Banane su samo jedna od brojnih voćki koje ispuštaju plin koji se naziva eten, a radi se ustvari o hormonu biljke koji uzrokuje dozrevanje. Avokado, paradajz i krompir su namirnice koje ga takođe otpuštaju kada dozrevaju, i uvek bi bi trebalo da se drže dalje od ostalog voća i povrća.

Spomenuti plin se otpušta upravo iz stabljike biljke, tj. onog malog drška na jednom kraju banane, pa je ustvari samo potrebno obmotati ih kako biste sprečili širenje tog plina. Možete koristiti prozirnu foliju za motanje, a ako loše prijanja koristite dodatne gumice kako bi je učvrstili.

Kako bi proverili treba li obmotati sve banane zajedno ili svaku posebno, portal Food52 je napravio eksperiment kako bi proverili koja metoda najbolje deluje. Nakon nekoliko dana došli su do zaključka kako će proces propadanja banane usporiti upravo matanje svake banane posebno. Dakle, odvojite ih ako već nisu i svaki posebno zaštitite.

Jednom kada banane sazru onako kako volite, jednostavno ih možete staviti u frižider i one će ostati sveže i tako vam dati dovoljno vremena da ih pojedete. Isto tako morate znati da ako ih stavite u frižider dok su još zelene, one će takve i ostati, a kada ih izvadite, jednostavno će postati odmah smeđe.

Ovo omiljeno voće obiluje jednostavnim šećerom - monosaharidom fruktozom, zbog čega su savršen izvor energije. Važan su izvor kalija koji je važan za kontrakciju mišića, pravilan rad nervnog sistema i dobro funkcionisanje srca.

Vitamin B6 je ključan za proizvodnju serotonina i dopamina, neurotransmitera koji su odgovorni za dobro raspoloženje i pravilan rad metabolizma. Ukoliko imate problema sa spavanjem, banana će vam pomoći.

Za normalan rad našeg organizma važan je i kalijum, a banane ga sadrže u velikoj meri. On je važan za održavanje niskog nivoa otkucaja srca. Kalijum iz banane potiče rad mozga i olakšava učenje i pamćenje.

Banane su jedan od najboljih prirodnih izvora kalijuma, koji pomaže održati zdrav nivo krvnog pritiska i podstiče normalan rad srca.

Banana sadrži triptofan, aminokiselinu koju telo pretvara u serotonin, poznat po tome što nas opušta, poboljšava nam raspoloženje i budi osećaj sreće. Ovo je jedinstveno tropsko voće izvrsno je za smirivanje nervnog sistema i brani nas od depresije i stresa.

Svakodnevno konzumiranje banana može smanjiti rizik od nastanka srčanog udara za čak 40 posto.

Što više kalijuma jedemo, to više natrijuma izlazi iz tela. Kalijum je vitalni mineral koji pomaže u normaliziranju otkucaja srca, šalje kiseonik u mozak i reguliše količinu vode u telu.Banane su takođe pogodne za PMS jer regulišu nivo glukoze u krvi.