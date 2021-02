Ona je najčešći uzročnik urinarnih infekcija: Ešerihija koli!

Kako se rešiti ove uporne bakterije?

Česta potreba za mokrenjem, konstantan osećaj da je bešika prepuna, mokrenje praćeno osećajem žarenja i bola, pritisak u donjem delu stomaka i slične tegobe ukazuju na urinarnu infekciju.

O bakteriji Ešerihija koli razmišljamo uvek kada govorimo o urinarnoj infekciji, zato što je ona uzročnik preko 90 % svih urinarnih infekcija. Zahvaljujući posebno razvijenoj sposobnosti prijanjanja Ešerihije za zidove mokraćnog sistema, tegobe se pojačavaju, a infekcija vrlo lako prelazi u hroničnu. Čak 80 % žena se u toku godine posle preležane urinarne infekcije ponovo javi lekaru zbog istih simptoma.

Nepravilno lečena infekcija izazvana ovom bakterijom, može dovesti i do infekcije bubrega, sa povišenom telesnom temperaturom, bolom, povraćanjem i pojavom krvi u mokraći. Nije mali broj pacijenata koji se sa ovim problemom bore godinama.

Kako se rešiti uporne Ešerihije?

Za lečenje urinarnih infekcija se prepisuju antibiotici. Problem je što se, neretko, antibiotici uzimaju bez konsultacije sa lekarom. Čak i kada tegobe ne izaziva bakterijska infekcija, prekomerna upotreba antibiotika dovodi do narušavanja imuniteta, odnosno ravnoteže koja postoji između dobrih i loših bakterija.



Istovremeno, činjenica je da mnogi pacijenti prestaju sa upotrebom antibiotika čim se tegobe poput bola, peckanja i učestalog mokrenja ublaže. Preostala Ešerihija miruje do sledećeg pogodnog trenutka. Prvi pad imuniteta dovodi do razvoja nove urinarne infekcije, koju je sada teže lečiti istom dozom ili vrstom antibiotika. Zloupotreba antibiotika dovodi do pojave sve otpornijih i agresivnijih sojeva bakterija, pa se prepisuju sve jači antibiotici, koji uništavaju i dobre bakterije, a kod žena i vaginalnu floru.

Važno je zapamtiti

Uvek treba poslati uzorak urina na analizu i uraditi antibiogram. Samo tako ćete sa sigurnošću znati koji antibiotik može da izleči infekciju. Rezultati se čekaju najmanje 48 sati što nije ni malo prijatno ukoliko imate izražene tegobe.

U međuvremenu, preporučuje se upotreba prirodnih preparata, koji ne remete balans bakterijske flore, a smanjuju mogućnost ponovne pojave infekcije.

Autor: Pink.rs